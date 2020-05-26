Экономика

Вести.RuВести.RuПФР: размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%

Размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР). Увеличение стало возможным, поскольку инвестирование пенсионных накоплений в 2019 году принесло доход, размер которого превысил уровень инфляции в три раза.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил
 ПФР.
Коммерсантъ26 мая в 06:03

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Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

ТАСС26 мая в 05:24

В ПФР сообщили о повышении пенсий. Кого ждёт индексация выплат

Life.ruвчера в 17:40

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Коммерсантъ26 мая в 12:32

В России увеличат накопительные пенсии. 5 способов заработать на старость

РБК26 мая в 10:38

В Госдуме прокомментировали ситуацию с накопительными пенсиями

RT на русском26 мая в 09:07

Накопительные пенсии в России повысят

РИА Новости26 мая в 08:05

В России увеличат пенсии сразу на 9,13%: Кому повезёт, сообщил ПФР

Царьградвчера в 22:27
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Происшествия

В Псковской области найдено тело пропавшей трехлетней девочки

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Происшествия

В Северной Осетии раскрыли секту «Свидетелей СССР»

Полиция в Северной Осетии раскрыла ячейку секты «Свидетелей СССР». Об этом в четверг, 28 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Политика

Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

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Газета.Ru 04:49
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Мир пугают фотографиями российских МиГ в Ливии

Piter.tv 01:16
Общество

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Московский Комсомолец 26 мая в 01:56
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Общество

Собянин: «прогулочный режим» в Москве вводится в порядке эксперимента

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что "прогулочный режим" в столице с 1 по 14 июня будет введен в порядке эксперимента.
Газета.Ru вчера в 13:06
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Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево

Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя.
Известия 07:18
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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Шоу-бизнес

Стала известна предполагаемая новая возлюбленная певца Эмина Агаларова

СМИ считают, что новой возлюбленной певца стала Диана Пожарская, известная по сериалу «Кухня».
Свободная Пресса вчера в 11:50
Общество

Куйвашев обнародовал санитарную декларацию для ТЦ и кафе

В Свердловской области утвердили форму санитарной декларации, которую надо будет заполнить всем организациям для возобновления работы.
Уральский меридиан вчера в 09:56
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Происшествия

Вахтовики в Казани устроили дебош при попытке сбежать из обсерватора

Казань, 28 мая 2020, 09:16 — REGNUM В столице Татарии находившиеся на обязательной самоизоляции 170 вахтовиков пытались покинуть обсерватор в санатории «Ливадия», сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM 02:16
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Происшествия

Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет

Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале.
Ведомости 06:21
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаст Borderlands: The Handsome Collection

Администрация страницы написала, что с 28 мая по 4 июня 2020 года пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить пакет Borderlands: The Handsome Collection, в который входят такие игры, как Borderlands 2 и Borderlands: Pre-Sequel.
REGNUM вчера в 22:52
Религия

Православные празднуют Вознесение Господне Иисуса Христа

В четверг, 28 мая, православные россияне празднуют Вознесение Иисуса Христа.
Газета.Ru 05:10
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Армия и оружие

Минобороны России получило партию модернизированных минометов «Сани»

Москва, 28 мая 2020, 11:24 — REGNUM Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (входит в Ростех) поставил Министерству обороны России партию модернизированных 120-мм минометных комплексов «Сани».
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Российское посольство: Берлин отказался обсуждать «дело хакеров»

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ИА Красная Весна вчера в 07:23
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня

Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Космос

Академик прокомментировал перенос взлета корабля Crew Dragon

Ранее сообщалось, что запуск корабля Crew Dragon частной компании SpaceX с космодрома во Флориде отложили из-за погодных условий.
Москва 24 07:12
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Политика

Российские пограничники отмечают профессиональный праздник

Вести.Ru вчера в 18:36
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Происшествия

В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом

Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:59
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Общество

Песков назвал коронавирус «реальной штукой»

Выдумкой коронавирус считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемии, сказал переболевший COVID-19 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:11
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Роскачество обнаружило в сметане следы антибиотиков

В ходе повторной проверки сметаны нескольких торговых марок Роскачество обнаружило в ней следы антибиотиков, а также растительные жиры и дрожжи.
Моя Москва.онлайн 03:51
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Экс-главу Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией.
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Общество

Власти Подмосковья ожидают вторую волну коронавируса в сентябре

Вторую волну заболеваемости коронавирусом в Подмосковье ждут в сентябре.
Российская газета 06:38
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Шоу-бизнес

У хоккеиста Овечкина родился сын

Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты вчера в 07:23
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Шоу-бизнес

Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале

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В Кремле оценили риск новых санкций против «Северного потока — 2»

Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, писала о возможности введения американских санкций в отношении проекта газопровода.
RT на русском 06:42
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Политика

Песков рассказал, получит ли Зеленский приглашение на парад Победы

Приглашения на парад Победы, запланированный на 24 июня в Москве, будут возобновлены для лидеров стран СНГ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ФАН вчера в 08:04
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Политика

Данкверт обсудил с адвокатом обвинения в вымогательстве

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обсудил с адвокатом Анатолием Кучереной, как реагировать на обвинения в вымогательстве взятки у польской молочной компании «Млековита».
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Создана первая карта электрических токов в атмосфере Марса

Вести.Ru вчера в 09:44
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