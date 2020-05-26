с чего всё началось

Размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР). Увеличение стало возможным, поскольку инвестирование пенсионных накоплений в 2019 году принесло доход, размер которого превысил уровень инфляции в три раза.

ПФР: размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%

Происшествия В Северной Осетии раскрыли секту «Свидетелей СССР» Полиция в Северной Осетии раскрыла ячейку секты «Свидетелей СССР». Об этом в четверг, 28 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Политика Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 1,3K

Политика Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times. 1,6K

Шоу-бизнес Стала известна предполагаемая новая возлюбленная певца Эмина Агаларова СМИ считают, что новой возлюбленной певца стала Диана Пожарская, известная по сериалу «Кухня».

Происшествия Вахтовики в Казани устроили дебош при попытке сбежать из обсерватора Казань, 28 мая 2020, 09:16 — REGNUM В столице Татарии находившиеся на обязательной самоизоляции 170 вахтовиков пытались покинуть обсерватор в санатории «Ливадия», сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники. 34

Происшествия Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале.

Игры Epic Games Store бесплатно раздаст Borderlands: The Handsome Collection Администрация страницы написала, что с 28 мая по 4 июня 2020 года пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить пакет Borderlands: The Handsome Collection, в который входят такие игры, как Borderlands 2 и Borderlands: Pre-Sequel.

Политика Российское посольство: Берлин отказался обсуждать «дело хакеров» Берлин отказался предметно обсудить обвинения в адрес русских хакеров, атаковавших немецкий парламент, заявила пресс-служба посольства 27 мая в интервью немецкому агентству DPA.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.

Космос Академик прокомментировал перенос взлета корабля Crew Dragon Ранее сообщалось, что запуск корабля Crew Dragon частной компании SpaceX с космодрома во Флориде отложили из-за погодных условий. 1,3K

Происшествия В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 18

Общество Песков назвал коронавирус «реальной штукой» Выдумкой коронавирус считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемии, сказал переболевший COVID-19 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Общество Роскачество обнаружило в сметане следы антибиотиков В ходе повторной проверки сметаны нескольких торговых марок Роскачество обнаружило в ней следы антибиотиков, а также растительные жиры и дрожжи. 52

Шоу-бизнес У хоккеиста Овечкина родился сын Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей. 291