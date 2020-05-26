Экономика
Вести.RuПФР: размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%
Размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР). Увеличение стало возможным, поскольку инвестирование пенсионных накоплений в 2019 году принесло доход, размер которого превысил уровень инфляции в три раза.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъ26 мая в 06:03
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В Псковской области найдено тело пропавшей трехлетней девочки
СНТ "Кебь", 28 мая 2020, 14:06 — REGNUM На четвертые сутки поисков псковские спасатели обнаружили тело пропавшей трехлетней девочки.
REGNUM 07:06
Происшествия
В Северной Осетии раскрыли секту «Свидетелей СССР»
Полиция в Северной Осетии раскрыла ячейку секты «Свидетелей СССР». Об этом в четверг, 28 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 01:34
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Общество
Коронавирусом заболели еще 65 жителей Саратовской области
Только за последние сутки в регионе зарегистрировано 65 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования.
Московский Комсомолец 26 мая в 01:56
Общество
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что "прогулочный режим" в столице с 1 по 14 июня будет введен в порядке эксперимента.
Газета.Ru вчера в 13:06
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево
Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя.
Известия 07:18
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Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
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Коммерсантъ вчера в 21:53
Шоу-бизнес
Стала известна предполагаемая новая возлюбленная певца Эмина Агаларова
СМИ считают, что новой возлюбленной певца стала Диана Пожарская, известная по сериалу «Кухня».
Свободная Пресса вчера в 11:50
Общество
Куйвашев обнародовал санитарную декларацию для ТЦ и кафе
В Свердловской области утвердили форму санитарной декларации, которую надо будет заполнить всем организациям для возобновления работы.
Уральский меридиан вчера в 09:56
Происшествия
Вахтовики в Казани устроили дебош при попытке сбежать из обсерватора
Казань, 28 мая 2020, 09:16 — REGNUM В столице Татарии находившиеся на обязательной самоизоляции 170 вахтовиков пытались покинуть обсерватор в санатории «Ливадия», сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM 02:16
Происшествия
Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет
Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале.
Ведомости 06:21
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаст Borderlands: The Handsome Collection
Администрация страницы написала, что с 28 мая по 4 июня 2020 года пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить пакет Borderlands: The Handsome Collection, в который входят такие игры, как Borderlands 2 и Borderlands: Pre-Sequel.
REGNUM вчера в 22:52
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне Иисуса Христа
В четверг, 28 мая, православные россияне празднуют Вознесение Иисуса Христа.
Газета.Ru 05:10
Армия и оружие
Минобороны России получило партию модернизированных минометов «Сани»
Москва, 28 мая 2020, 11:24 — REGNUM Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (входит в Ростех) поставил Министерству обороны России партию модернизированных 120-мм минометных комплексов «Сани».
REGNUM 04:24
Политика
Российское посольство: Берлин отказался обсуждать «дело хакеров»
Берлин отказался предметно обсудить обвинения в адрес русских хакеров, атаковавших немецкий парламент, заявила пресс-служба посольства 27 мая в интервью немецкому агентству DPA.
ИА Красная Весна вчера в 07:23
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня
Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Космос
Академик прокомментировал перенос взлета корабля Crew Dragon
Ранее сообщалось, что запуск корабля Crew Dragon частной компании SpaceX с космодрома во Флориде отложили из-за погодных условий.
Москва 24 07:12
Политика
Российские пограничники отмечают профессиональный праздник
Вести.Ru вчера в 18:36
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:59
Общество
Песков назвал коронавирус «реальной штукой»
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Интерфакс 06:11
Общество
Роскачество обнаружило в сметане следы антибиотиков
В ходе повторной проверки сметаны нескольких торговых марок Роскачество обнаружило в ней следы антибиотиков, а также растительные жиры и дрожжи.
Моя Москва.онлайн 03:51
Политика
Экс-главу Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией.
Sota.vision вчера в 04:51
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Власти Подмосковья ожидают вторую волну коронавируса в сентябре
Вторую волну заболеваемости коронавирусом в Подмосковье ждут в сентябре.
Российская газета 06:38
Шоу-бизнес
У хоккеиста Овечкина родился сын
Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты вчера в 07:23
Шоу-бизнес
Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале
Газета.Ru вчера в 08:08
Политика
В Кремле оценили риск новых санкций против «Северного потока — 2»
Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, писала о возможности введения американских санкций в отношении проекта газопровода.
RT на русском 06:42
Политика
Песков рассказал, получит ли Зеленский приглашение на парад Победы
Приглашения на парад Победы, запланированный на 24 июня в Москве, будут возобновлены для лидеров стран СНГ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ФАН вчера в 08:04
Политика
Данкверт обсудил с адвокатом обвинения в вымогательстве
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обсудил с адвокатом Анатолием Кучереной, как реагировать на обвинения в вымогательстве взятки у польской молочной компании «Млековита».
Известия 06:55
Космос
Создана первая карта электрических токов в атмосфере Марса
Вести.Ru вчера в 09:44