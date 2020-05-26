Экономика

Вести.RuВести.RuПФР: размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%

Размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР). Увеличение стало возможным, поскольку инвестирование пенсионных накоплений в 2019 году принесло доход, размер которого превысил уровень инфляции в три раза.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил
 ПФР.
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В России увеличат пенсии сразу на 9,13%: Кому повезёт, сообщил ПФР

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Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

ТАСС26 мая в 05:24
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Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

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Экономика

Заявки на ипотечные кредиты в США выросли шестую неделю подряд

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Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Общество

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РИА Новости 07:53
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В Германии разработали «живые» батарейки

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