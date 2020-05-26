с чего всё началось

Размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР). Увеличение стало возможным, поскольку инвестирование пенсионных накоплений в 2019 году принесло доход, размер которого превысил уровень инфляции в три раза.

ПФР: размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%

Здоровье Проверять всех новорожденных на коронавирус порекомендовал Минздрав Министерство здравоохранения РФ подготовило новую версию методических рекомендаций, касающихся оказания медицинской помощи беременным женщинам и роженицам в условиях пандемии коронавируса. 30

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах. 390

Финансы Мэрия Воронежа возьмет в кредит 2 млрд рублей Добавим, что в четверг, 28 мая, мэрия Воронежа разместила на портале госзакупок информацию о поиске банков, готовых открыть для нее еще две кредитные линии по 500 млн руб. каждая под 6,5% годовых, или за 97,5 млн руб. за обслуживание.

Общество Собянин прокомментировал данные о смертности от коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что столичные власти публикуют все данные о смертельных случаях среди пациентов с коронавирусом и ничего не собираются скрывать.

Энергетика «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». 992

Здоровье В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур. 6

Экономика Заявки на ипотечные кредиты в США выросли шестую неделю подряд Заявки на ипотечные кредиты в США на прошлой неделе подскочили, увеличившись в шестой раз подряд, что говорит о том, что рынок жилья может привести к восстановлению экономики после пандемии коронавируса даже при сохранении высокого уровня безработицы, передает Reuters. 3

Общество Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши. 167

Энергетика Мировые цены на нефть продолжают снижаться Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. 17

Общество Названо условие открытия парикмахерских в Москве Столичные парикмахерские и другие закрытые из-за пандемии предприятия откроют, если москвичи будут соблюдать ограничения, заявил в эфире Первого канала руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. 61

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 34

Экономика Производители соков просят обнулить пошлины на импорт сырья Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод написал и направил письмо российскому правительству, в котором просят обнулить пошлины на импорт сырья, передаёт Интерфакс. 18

Политика В Кремле прокомментировали сообщения о взятке главы Россельхознадзора В Кремле прокомментировали информацию о взятке, которую якобы вымогал у польского производителя молочной продукции глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. 86

Общество Forbes назвал самых богатых украинцев Издание «Forbes Украина» впервые с 2016 года опубликовало рейтинг 100 богатейших украинцев. Их совокупное состояние превысило $31 млрд.

Религия 28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня 7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу. 361

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 6,9K

Транспорт РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. 41

Общество В Крыму назвали невыполнимыми требования Роспотребнадзора для курортов Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что власти региона обратились к правительству с просьбой смягчить меры из рекомендаций Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии коронавируса. 507

Происшествия В Нижегородской области СК возбудил дело о фейке про коронавирус В Нижегородской области Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о ситуации с коронавирусом.