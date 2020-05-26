Экономика
Вести.RuПФР: размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%
Размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР). Увеличение стало возможным, поскольку инвестирование пенсионных накоплений в 2019 году принесло доход, размер которого превысил уровень инфляции в три раза.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъ26 мая в 06:03
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Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
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Названо условие открытия парикмахерских в Москве
Столичные парикмахерские и другие закрытые из-за пандемии предприятия откроют, если москвичи будут соблюдать ограничения, заявил в эфире Первого канала руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 07:53
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Paparazzi.ru вчера в 15:09
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Издание «Forbes Украина» впервые с 2016 года опубликовало рейтинг 100 богатейших украинцев. Их совокупное состояние превысило $31 млрд.
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Анна Семенович прибавила в весе из-за стресса Анна Семенович объяснила причину набора лишнего веса.
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Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
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Общество
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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что власти региона обратились к правительству с просьбой смягчить меры из рекомендаций Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии коронавируса.
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Один человек погиб в ходе протестов в Миннесоте
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В Нижегородской области СК возбудил дело о фейке про коронавирус
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