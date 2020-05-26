с чего всё началось

Размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР). Увеличение стало возможным, поскольку инвестирование пенсионных накоплений в 2019 году принесло доход, размер которого превысил уровень инфляции в три раза.

ПФР: размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%

Культура Зальцбургский фестиваль готовится к открытию Юбилейная программа, посвященная столетию фестиваля начнется в конце июля открытием специальной выставки, которая завершится в день последнего представления.

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Энергетика «Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли. 1

Происшествия В Кузбассе повар получил срок за призывы к терроризму Молодой человек, работающий поваром в одном из городских кафе, обсуждал одну из статей и разместил в Интернете комментарии, оправдывающие терроризм как метод борьбы с представителями органов местного самоуправления. 15

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Культура Берлинская рапсодия: в файлах Mafia III: Definitive Edition обнаружили уровень из отменённой игры Hangar 13 Виртуальный Берлин образца 1980-х годов должен был стать местом действия теперь уже отменённого стелс-экшена Hangar 13 (студия-разработчик Mafia III) под названием Rhapsody.

Общество Отказ от карантина обернулся для Швеции масштабным кризисом Сильнейший экономический спад и рост безработицы, которые переживает Швеция, несмотря на отказ от карантина на фоне пандемии коронавируса, грозят обернуться для страны полноценным кризисом, в том числе политическим. 1,5K

Общество Особое мнение: Юрий Сапрыкин Журналист Юрий Сапрыкин был сегодня в программе "Особое мнение".

Общество Количество заболевших COVID-19 приблизилось к тысяче в Забайкалье Напомним, к 26 мая число заболевших в крае составляло 938 человек – прирост был 59 человек за сутки.

Шоу-бизнес Королевой и Тарзану предложили работу на ферме Паре даже могут предоставить общежитие Недавно муж Наташи Королевой, 50-летний Сергей Глушко, также известный под псевдонимом Тарзан, возмутился условиями жизни артистов в период пандемии. 25

Происшествия Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным 19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. 666

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