Экономика

Вести.RuВести.RuПФР: размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%

Размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР). Увеличение стало возможным, поскольку инвестирование пенсионных накоплений в 2019 году принесло доход, размер которого превысил уровень инфляции в три раза.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил
 ПФР.
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