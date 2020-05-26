с чего всё началось

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.

Общество Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице Минтруд предлагает увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза — до 4,5 тыс. рублей, заявил глава ведомства Антон Котяков на совещании по ситуации на рынке труда. 154

Политика Дания назвала условия остановки «Северного потока-2» "Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости. 1,4K

Политика Путин бросил ручку во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 6,5K

Общество С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг. 1,5K

Хоккей Кубок Стэнли будет разыгран. Участие в плей-офф НХЛ примут 24 команды 23 мая профсоюз игроков утвердил формат плей-офф из 24 команд в качестве приоритетного варианта при возобновлении сезона.

Здоровье В России утвердили правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. 417

Общество Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 144

Политика Путин предложил направить московских медиков в регионы Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости". 78

Экономика Чубайс объяснил слова про «дохлую лошадь» Выступая на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром", Чубайс развил свою мысль из интервью Forbes — о том, что "если лошадь сдохла, с нее надо слезать" — то есть России нужно слезать с нефтяной иглы. 7

Футбол В Госдуме захотели запретить чемпионат России по футболу Депутат Госдумы Тамара Плетнева обратилась к главе Роспотребнадзора с требованием запретить продолжение чемпионата России по футболу. 3

Футбол Леонид Федун назвал убытки от проведения матчей без зрителей Федун в свою очередь рассказал, что клубы понесут огромные убытки в связи с отсутствием зрителей.

Хоккей Неизвестно, хватит ли у ЦСКА денег на Капризова и Сорокина Федерация надавит на КХЛ, после чего контракты игроков, которые не уехали в НХЛ, не будут учитываться под потолком в следующем сезоне.

Политика Шредер назвал посла Украины «карликом» Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер ответил послу Украины в Германии Андрею Мельнику, раскритиковавшему слова немецкого политика газете Der Tagesspiegel об ограничительных мерах в адрес России. 107

Происшествия Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу. 12

Технологии Героя Арнольда Шварценеггера добавили в игру про Хищника Разработчики Predator: Hunting Grounds выпустили платное обновление Dutch 2025 DLC Pack, с которым в игру был добавлен персонаж Арнольда Шварценеггера из фильма «Хищник» — Датч. 1

Политика Трамп пригрозил закрыть социальные сети Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть социальные сети, если они продолжат "заглушать" голоса консерваторов. 20