Экономика
РИА НовостиНакопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъвчера в 06:03
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Газета.Ru 04:42
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РИА Новости 06:38
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Охранник администрации города Кстова Нижегородской области столкнул с лестницы журналиста «Первого канала».
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Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
Армия и оружие
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РБК вчера в 17:00
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На Ямале под грузовиком рухнул мост
На трассе в Ямало-Ненецком автономном округе рухнул деревянный мост через реку.
Уралинформбюро 04:46
Экономика
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Выступая на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром", Чубайс развил свою мысль из интервью Forbes — о том, что "если лошадь сдохла, с нее надо слезать" — то есть России нужно слезать с нефтяной иглы.
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Футбол
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Депутат Госдумы Тамара Плетнева обратилась к главе Роспотребнадзора с требованием запретить продолжение чемпионата России по футболу.
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Неизвестно, хватит ли у ЦСКА денег на Капризова и Сорокина
Федерация надавит на КХЛ, после чего контракты игроков, которые не уехали в НХЛ, не будут учитываться под потолком в следующем сезоне.
ProstoProSport 05:30
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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер ответил послу Украины в Германии Андрею Мельнику, раскритиковавшему слова немецкого политика газете Der Tagesspiegel об ограничительных мерах в адрес России.
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Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
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Героя Арнольда Шварценеггера добавили в игру про Хищника
Разработчики Predator: Hunting Grounds выпустили платное обновление Dutch 2025 DLC Pack, с которым в игру был добавлен персонаж Арнольда Шварценеггера из фильма «Хищник» — Датч.
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В Санкт-Петербурге умерла инфицированная коронавирусной инфекцией COVID-19 беременная женщина, ребёнка также не удалось спасти.
RT на русском 04:36
Кино
Глава HBO Max: Режиссерской версии «Лиги справедливости» не существует
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Политика
Трамп пригрозил закрыть социальные сети
Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть социальные сети, если они продолжат "заглушать" голоса консерваторов.
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Глава Хакасии отчитался о работе правительства за 2019 год
Сегодня, 27 мая, Глава Хакасии Валентин Коновалов отчитался о результатах деятельности правительства в 2019 году.
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В Сирии взорвали турецкий конвой
В сирийском Идлибе прогремел взрыв во время проезда турецкого военного конвоя по трассе М4.
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