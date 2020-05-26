Экономика

Вести.RuВести.RuПФР: размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%

Размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР). Увеличение стало возможным, поскольку инвестирование пенсионных накоплений в 2019 году принесло доход, размер которого превысил уровень инфляции в три раза.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил
 ПФР.
Коммерсантъ26 мая в 06:03

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В России увеличат пенсии сразу на 9,13%: Кому повезёт, сообщил ПФР

Царьградвчера в 22:27

В ПФР сообщили о повышении пенсий. Кого ждёт индексация выплат

Life.ruвчера в 17:40

В Госдуме прокомментировали ситуацию с накопительными пенсиями

RT на русском26 мая в 09:07

В России увеличат накопительные пенсии. 5 способов заработать на старость

РБК26 мая в 10:38

ПФР проиндексируют выплаты по накопительным пенсиям

Коммерсантъ26 мая в 12:32

Накопительные пенсии в России повысят

РИА Новости26 мая в 08:05

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

ТАСС26 мая в 05:24
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Космос

В ГД прокомментировали перенос запуска корабля Илона Маска

News.ru 04:49
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Общество

В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
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Шоу-бизнес

Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале

Газета.Ru вчера в 08:08
Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
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Происшествия

Вахтовики из Башкирии устроили бунт в татарстанском обсерваторе

26 мая в казанском санатории «Ливадия» произошел бунт вахтовиков, где люди проходят обсервацию с 22 мая, сообщает «КП-Казань».
Телеканал UTV 04:43
Политика

Путин объявил о проведении парада Победы 24 июня

Военный парад к 75-летию победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве и других российских городах 24 июня, заявил президент страны Владимир Путин во вторник, 26 мая.
Известия 26 мая в 10:34
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Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево

Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя.
Известия 07:18
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Хоккей

Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru вчера в 06:36
Транспорт

РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции

РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
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Общество

В Москве режим самоизоляции продлили до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в городе до 14 июня.
Газета.Ru вчера в 16:59
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Общество

Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
REGNUM вчера в 14:52
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Общество

Песков объяснил нежелание россиян верить в коронавирус

Сегодня, 28 мая, недавно вылечившийся от COVID-19 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нежелание россиян верить в опасность коронавируса можно объяснить неделанием оглянуться вокруг себя и быть более внимательными к информации.
RuNews24.ru 07:02
Авто

Nissan уводит из России автомобили Datsun

Nissan снимет с российского рынка автомобили под брендом Datsun, сообщила компания.
Ведомости 07:29
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Шоу-бизнес

Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину

Paparazzi.ru 01:47
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Политика

Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией

С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
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Авто

BMW представила обновленную BMW 5-Series

Компания BMW представила обновленную модель 5-Series, автомобиль получил передовые технологии и современный дизайн.
Тарантас Ньюс вчера в 00:29
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Путешествия

Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу

Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
Piter.tv вчера в 03:35
Общество

Власти Москвы заявили о росте смертности в мае

На конец апреля пришелся пик заболеваемости коронавирусом в Москве.
Известия 08:10
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Экономика

Российские мегапроекты захотели отдать одной компании

Сразу несколько крупных мегапроектов, подразумевающих строительство федеральных трасс, без конкурса могут уйти к одной компании.
Lenta.ru 08:06
Экономика

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
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Политика

Посла России вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки на бундестаг

Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за хакерской атаки на бундестаг, в участии в которой подозревают россиянина.
РБК 08:13
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Хоккей

КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовало на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.
Piter.tv 04:33
Энергетика

«Газпром нефть» получила чистый убыток в I квартале

Чистый убыток «Газпром нефти» по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) составил в январе — марте 2020 года 13,806 млрд руб. против чистой прибыли в размере 107,894 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.
Rambler News Service 05:36
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Здоровье

Минздрав принял новые правила ВОЗ по статистике COVID-19

Минздрав РФ утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19.
Газета.Ru вчера в 14:30
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Кино

Apple даст Мартину Скорсезе денег на новый фильм с Ди Каприо

Компания Apple профинансирует новый фильм режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Российская газета 06:00
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Технологии

Исследование: как россияне выбирают новый телевизор

Эксперты выяснили, какими критериями руководствуются россияне при выборе и покупке нового телевизора.
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Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
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Общество

Вторую волну коронавируса ждут в Подмосковье в сентябре

"Ожидаем вторую волну к сентябрю месяцу, поэтому запасаемся средствами и на будущие периоды", - сообщила она, пишет РИА Новости.
Вестник Кавказа 06:21
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