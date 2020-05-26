с чего всё началось

Размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР). Увеличение стало возможным, поскольку инвестирование пенсионных накоплений в 2019 году принесло доход, размер которого превысил уровень инфляции в три раза.

ПФР: размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%

Общество В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям». 374

Происшествия Вахтовики из Башкирии устроили бунт в татарстанском обсерваторе 26 мая в казанском санатории «Ливадия» произошел бунт вахтовиков, где люди проходят обсервацию с 22 мая, сообщает «КП-Казань».

Политика Путин объявил о проведении парада Победы 24 июня Военный парад к 75-летию победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве и других российских городах 24 июня, заявил президент страны Владимир Путин во вторник, 26 мая. 6,2K

Транспорт РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. 5

Общество Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион". 490

Общество Песков объяснил нежелание россиян верить в коронавирус Сегодня, 28 мая, недавно вылечившийся от COVID-19 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нежелание россиян верить в опасность коронавируса можно объяснить неделанием оглянуться вокруг себя и быть более внимательными к информации.

Авто BMW представила обновленную BMW 5-Series Компания BMW представила обновленную модель 5-Series, автомобиль получил передовые технологии и современный дизайн. 60

Путешествия Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.

Общество Власти Москвы заявили о росте смертности в мае На конец апреля пришелся пик заболеваемости коронавирусом в Москве.

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.

Экономика Российские мегапроекты захотели отдать одной компании Сразу несколько крупных мегапроектов, подразумевающих строительство федеральных трасс, без конкурса могут уйти к одной компании.

Экономика Правительство представило план по восстановлению экономики в России Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. 108

Хоккей КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовало на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.

Энергетика «Газпром нефть» получила чистый убыток в I квартале Чистый убыток «Газпром нефти» по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) составил в январе — марте 2020 года 13,806 млрд руб. против чистой прибыли в размере 107,894 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. 3

Здоровье Минздрав принял новые правила ВОЗ по статистике COVID-19 Минздрав РФ утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19. 14