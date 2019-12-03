Экономика
RT на русскомПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
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Общество
Депутатские парадоксы: борец с иноагентами нажил миллиард на офшорах
Декларационная скромность Депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» и глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин, который стал автором и лоббистом законопроекта об иностранных агентах, владеет недвижимостью почти на 1 млрд рублей.
Политика
В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме
«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
Политика
Меркель назвала причину высылки российских дипломатов
Меркель не исключает, что тема высылки двух российских дипломатов из ФРГ может быть поднята на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже 9 декабря, и не считает, что этот вопрос негативно повлияет на встречу в "нормандском формате".
Политика
Зеленский ответил на звонок Скабеевой
Российская журналистка Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными
Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Фигурное катание
Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при
В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Происшествия
Массовую аварию спровоцировал водитель грузовика в Калуге
Авария произошла днем в среду, 4 декабря, на перекрестке улиц Марата и Достоевского.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Политика
Путин обвинил Болгарию в саботаже строительства «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин впервые публично раскритиковал руководство Болгарии за целенаправленное затягивание строительства "Турецкого потока" - газопровода, который должен обеспечить поставки российского газа на Балканы, в Турцию и страны Южной Европы.
Общество
Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что данное блюдо имеет высокий гликемический индекс.
Культура
Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»
СМИ утверждают, что проект покидают многие артисты, однако исполнитель одной из главных ролей не планирует отказываться от участия в сериале.
Происшествия
На территории завода в Свердловской области загорелось здание
Пожар на площади 400 квадратных метров произошел в сдающемся в аренду административном здании на территории завода "Уралэлектромедь" в Верхней Пышме, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Свердловской области.
Общество
Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии
Технологии
Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram
Компания Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений, сообщила, что мошенники попытались получить доступ к перепискам пользователей в мессенджере Telegram.
Происшествия
Украинский депутат Соболев назвал людей Порошенко заказчиками убийства сына
В ходе состоявшегося в среду заседания по избранию меры пресечения для предполагаемых убийц 3-летнего сына депутата Вячеслава Соболева Андрея Лавреги и Евгения Семенова сам нардеп назвал имена вероятных заказчиков преступления.
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасные для пожилых людей лекарства
Известный врач Александр Мясников в телевизионной передаче «О самом главном» озвучил лекарственные препараты, прием которых может быть очень опасным для пожилых людей.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Политика
Венгрия заблокирует вход Украины в НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет до тех пор блокировать вступление Украины в НАТО, пока Киев не вернет венгерскому меньшинству право на обучение на родном языке.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Футбол
Роналду: «Моё соперничество с Месси только начинается»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос по поводу своего соперничества с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
Армия и оружие
Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Поклонники «Мисс России-2003» были уверены, что блондинка и ее возлюбленный, бизнесмен Игорь Булатов, еще не расписаны.
Энергетика
Цены на нефть растут на данных о сокращении запасов нефти в США
Цены на нефть растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 29 ноября 2019 г. По данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 29 ноября, сократились на 3,72 млн барр.
Политика
В Верховной раде перепутали текст постановления о курсе Украины в НАТО
Депутат Верховной рады и глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что на сайте правительства опубликовали старый текст постановления по продвижению Украины в Североатлантический альянс, пишет РИА Новости.
Происшествия