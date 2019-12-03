Экономика
RT на русскомПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
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Политика
Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми
Транзит газа через Украину может продолжиться и после завершения текущего контракта, однако сейчас те условия, которые выдвигает Киев, для Москвы неприемлемы.
Футбол
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Футбол
Терри: «Лэмпард сделал „Челси“ более привлекательным»
Бывший капитан "Челси" Джон Терри высказался об игре команды под руководством Фрэнка Лэмпарда. Фрэнк проделал отличную работу в "Челси".
Футбол
«Монако» обыграл на выезде «Тулузу»
Игра 16-го тура чемпионата Франции Тулуза Монако завершилась со счетом 1:2.
Экономика
Александр Жуков рассказал о повестке ГД на четверг
Законопроект о ликвидации унитарных предприятий перенесен на 10 декабря, потому что в него планируется внести важные поправки, добавил парламентарий.
Футбол
«Ливерпуль» победил в «Эвертон» в дерби
Шоу-бизнес
Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак
Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
Общество
В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ
Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
Политика
СБУ заявила о задержании члена «Единой России»
На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, заявили в СБУ.
Политика
В палате представителей США поддержали доклад по импичменту Трампа
Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президенту Дональду Трампу, свидетельствуют результаты голосования.
Политика
Митрополит Онуфрий поддержал мирные инициативы президента Зеленского по вопросу Донбасса
Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий поддержал миротворческие инициативы президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Спорт
РУСАДА предложило создать рабочую группу по восстановлению ВФЛА
Российское антидопинговое агентство предложило сформировать международную рабочую группу по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, говорится в документе, поступившем в распоряжение ТАСС.
Армия и оружие
Т-72Б вместе с китайскими МВТ-2000 сразились с французскими AMX-10RC
Здоровье
В Росздравнадзоре Сахалина опровергают информацию о просроченных лекарствах в облбольнице
Специалисты из прокуратуры, Росздравнадзора и регионального Минздрава не выявили нарушений в областной больнице Сахалинской области, где, по информации местных СМИ, больным дают просроченные лекарства, а также повторно используют одноразовые расходные материалы.
Происшествия
В ГИБДД спрогнозировали рост смертности на российских дорогах
Хоккей
СКА обыграл «Ак Барс» в серии буллитов
Политика
В Сочи Путин обсудит с Вучичем международную обстановку
Главы России и Сербии планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.
Общество
Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову
Прокурор попросил суд приговорить к четырем годам лишения свободы студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму за ролики на YuoTube, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы.
Политика
Часть новых российских вооружений может быть учтена в договоре СНВ-3
Включение новейших российских вооружений – межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» и гиперзвукового блока для МБР «Авангард» – не потребует новой процедуры ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считают эксперты Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
Армия и оружие
В ДНР заявили о гибели двух готовивших диверсию сотрудников СБУ
По словам Попова, 30 ноября у линии соприкосновения в Донбассе погибли двое сотрудников СБ Украины, готовившие провокацию.
Космос
Астрономы доказали, что Вселенная замкнута. Что? Нет!
Футбол
Фати продлил контракт с «Барселоной»
Форвард Ансу Фати подписал новый контракт с «Барселоной», по условиям которого останется на «Камп Ноу» до лета 2022 года с опцией продления соглашения еще на два сезона.
Гаджеты
В России появился новый бренд доступных телефонов
В России компания "Новая линия" запускает новую марку мобильных телефонов под названием Strike.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, новый бренд Strike - это большое количество различных моделей.
Авто
С 1 января в России вводятся новые штрафы для водителей
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Политика
Убитый в Берлине гражданин Грузии был террористом
Убитый в Берлине 23 августа гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в организации и проведении терактов в России в качестве главаря отряда боевиков.
Фигурное катание
Трусова и Загитова назвали свои заявки на финал Гран-при
Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова назвали свои заявки на прокаты на финал Гран-при, который состоится с 5 по 8 декабря.