Экономика
RT на русскомПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Читать в источнике
Оценить533
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 03:01, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Политика
Стало известно о прошлом убитого в Германии соратника Басаева
Бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили, убитый в августе в Германии, находился в международном розыске с 2016 года и был причастен к ряду террористических актов в России.
Происшествия
В Омской области дочь была изнасилована на глазах отца
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Происшествия
В Петербурге забросали снегом Вечный огонь
Один из главных мемориалов Северной столицы - Вечный огонь на Марсовом поле - погас днем 4 декабря.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Общество
«Ведомости»: судьи предложили наказывать СМИ за давление на них
Совет судей разрабатывает проект защиты от "тенденциозных публикаций" и предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суд, пишет газета "Ведомости", ознакомившаяся с проектом концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Политика
СБУ: член «Единой России» задержан в Херсонской области
Служба безопасности Украины рассказала о задержании члена партии "Единая Россия" в Херсонсокй области. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Ургант высмеял претензии Певцова к Познеру
Спорт
Хакеры впервые полностью удалили, а не просто обманули DRM-защиту Denuvo
According to CODEX, this is the first Denuvo crack where Denuvo has been removed by the cracker — CrackWatch (@ realCrackWatch) December 4, 2019 Но, в случае с аддоном Origins, ситуация выглядит иначе: в этот раз CODEX впервые удалось попросту удалить DRM-защиту - то есть они смогли полностью отключить все проверочные запросы, а не обмануть их.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Общество
Самую красивую женщину в мире сняли в купальнике
Папарацци сфотографировали американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид, внешность которой ранее признали идеальной, во время отдыха у бассейна в Майами.
Происшествия
В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме
Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
Спорт
ВАДА не может перепроверить пробы 145 российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало, что не может перепроверить допинг-пробы 145 из 298 российских спортсменов из-за изменения данных в Московской антидопинговой лаборатории.
Политика
Венгрия просит Россию помочь защитить свою диаспору на Украине
Международный суд ООН отклонил возражения РФ по иску Украины Спикер Госдумы призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств на Украине.
Происшествия
Жилой дом обрушился после взрыва газа в Польше
В жилом трехэтажном доме Польши произошел взрыв газа, который вызвал обрушение конструкций.
Происшествия
В Омской области школьнику на уроке проломили голову стулом
Следователи СК в Омской области проводят проверку после инцидента на уроке в одной из школ поселка Русская Поляна – 13-летний мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой после случайного удара стулом от одноклассника.
Общество
В России принят закон об электронных трудовых книжках
Госдума в окончательном чтении приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки, сообщает "Лента".
Экономика
HeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
В отраслях информационных технологий (ИТ) и розничной торговли оказались самые быстрорастущие зарплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Футбол
Работники «Луча» объявили забастовку из-за долгов по зарплате
Работники футбольного клуба "Луч" во Владивостоке заявили, что с 5 декабря останавливают работу из-за долгов по зарплате, сообщается на сайте клуба.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Музыка
«Яндекс» назвал самых популярных исполнителей у россиян в 2019 году
Происшествия
В Одессе уточнили число жертв и пострадавших при пожаре в колледже
В Одессе в результате пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса один человек погиб и по меньшей мере 26 пострадали.
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли в ДТП
Два человека погибли, ещё двое получили травмы.
Здоровье
Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты
Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.