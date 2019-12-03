Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

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