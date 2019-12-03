Экономика

RT на русскомRT на русскомПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

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Primpress.ruвчера в 15:00
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Россия ответит на высылку двух дипломатов из Германии

Как писал сайт kp.ru, Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников российского посольства.
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Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

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Следственные органы начали проверку по факту причинения телесных повреждений 13-летнему учащемуся школы в поселке Русская Поляна в Омской области.
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В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО

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Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
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