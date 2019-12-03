Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Общество ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.

Общество Симоньян ответила на слова Навального про звонок в ФБК Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян ответила Алексею Навальному, который написал о ее звонке в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает RT.

Политика Трамп: Макрон отказался от своих слов о «смерти мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон после беседы с президентом США отказался от своих заявлений о «смерти мозга» НАТО, сообщил 4 декабря журналистам президент США Дональд Трамп перед началом встречи с главой правительства Италии Джузеппе Конте.

Экономика Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия» Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.

Политика Зеленский ответил на звонок Скабеевой Российская журналистка Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Армия и оружие ООН попросила Украину расследовать мародёрство военных в Донбассе Управление ООН призвало Генеральную прокуратуру Украины, Военную прокуратуру, ГБУ и другие ведомства расследовать случаи мародёрства со стороны украинских военных во время работы в Донбассе.

Общество В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.

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