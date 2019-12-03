Экономика
RT на русскомПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
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Политика
СБУ сообщила о задержании члена «Единой России» в Херсонской области
В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Общество
Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову
Прокурор попросил суд приговорить к четырем годам лишения свободы студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму за ролики на YuoTube, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы.
Политика
Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России
Бывшему депутату Верховной рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).
Фигурное катание
Трусова и Загитова назвали свои заявки на финал Гран-при
Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова назвали свои заявки на прокаты на финал Гран-при, который состоится с 5 по 8 декабря.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на следователей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Политика
В раде предъявили Зеленскому требования по переговорам с Россией
Представители трeх оппозиционных украинский партий — «Бaтькивщины», «Гoлоса» и «Европейской сoлидарности» сделали с трибуны Верховнoй рады сoвместное заявление, касающееся предстoящих переговорoв на саммите «нормандскoй четверки».
Происшествия
В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Шоу-бизнес
Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак
Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
Политика
В Совфеде считают закономерной позицию Казахстана по Крыму
Парламентарий отреагировал на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева из интервью немецкому изданию Deutsche Welle, где тот сказал, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Кино
Мединский прокомментировал запрет на показ «Дау» в кинотеатрах
Если четыре серии фильма «Дау» Ильи Хржановского не пропустили в российский прокат, это не значит, что их нельзя будет посмотреть в интернете, сообщил журналистам 4 декабря министр культуры РФ Владимир Мединский.
Армия и оружие
ВКС до конца года получат 27 боевых машин «Панцирь»
Здоровье
В Росздравнадзоре Сахалина опровергают информацию о просроченных лекарствах в облбольнице
Специалисты из прокуратуры, Росздравнадзора и регионального Минздрава не выявили нарушений в областной больнице Сахалинской области, где, по информации местных СМИ, больным дают просроченные лекарства, а также повторно используют одноразовые расходные материалы.
Кино
Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Общество
В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год
В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
Культура
Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо
Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
Авто
У рестайлинговых Lada 4x4 обнаружились недоработки
Полноценное серийное производство рестайлинговой «Нивы» начнется позже.
Кино
Федор Добронравов обрадовал поклонников сериала «Сваты»
СМИ писали, что сериал «Сваты» могут покинуть некоторые актеры, но это неправда, уверяет артист.
Армия и оружие
WSJ: США могут направить на Ближний Восток ещё 14 тысяч солдат
Газета Wall Street Journal сообщает, что США могут увеличить своё военное присутствие на Ближнем Востоке, направив в регион ещё 14 тыс. солдат для противостояния Ирану.
Политика
В Сенате США заявили о неспособности остановить «Северный поток – 2»
Американский сенатор-демократ Крис Мерфи выразил сомнения в том, что США способны остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».
Киберспорт
Virtus.pro прошла на DreamLeague Leipzig Major
Кино
Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен
Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.
Общество
Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры
Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
Технологии
Group-IB сообщила о перехвате переписки в Telegram
Group-IB рассказала о случаях взлома аккаунтов Telegram у нескольких бизнесменов, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз компании.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Политика
НАТО не развалилась. Это уже победа
Как пишет британская Guardian, "видеозапись показывает, что мировые лидеры шутят о Трампе на саммите НАТО".
Политика
Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.