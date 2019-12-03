Экономика

RT на русскомRT на русскомПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
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ПФР рассказал о предстоящей индексации пенсий

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Представители трeх оппозиционных украинский партий — «Бaтькивщины», «Гoлоса» и «Европейской сoлидарности» сделали с трибуны Верховнoй рады сoвместное заявление, касающееся предстoящих переговорoв на саммите «нормандскoй четверки».
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CyberSport.ru вчера в 09:29
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