Общество

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Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
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