Общество
РИА НовостиПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
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Авто
Новый Volkswagen Tayron установил рекорд продаж
Новые автомобили вчера в 23:47
Здоровье
Эксперты предупредили о предстоящих магнитных бурях
Предстоящие магнитные бури характеризуются как мощные колебания. Их воздействие зачастую начинает ощущаться за день до их начала.
MedikForum.ru 11:01
Кино
Съемки фильма с Хабенским и Нагиевым стартовали в Краснодаре
Блокнот Краснодар 18 октября в 05:02
Происшествия
В Петербурге маршрутка столкнулась с трамваем
Травмы при столкновении маршрутки с трамваем на улице Десантников в Красносельском районе Петербурга в воскресенье вечером, по уточненным данным, получили 16 человек.
ТАСС 12:04
Шоу-бизнес
Дочь Тимати уже познакомилась с младшим братом
У Тимати родился второй ребенок – сын Ратмир. Дочь репера уже успела познакомиться с маленьким братом по видеосвязи.
Территория новостей 13:11
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.
Вести.Ru 11:40
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Футбол
Вчерашний хет-трик Дзюбы стал юбилейным для «Зенита»
Невские Новости 12:31
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Культуромания 18 октября в 07:36
Музыка
Неизданная песня Джона Леннона вышла в новом альбоме Ринго Старра
Культуромания 12:48
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября
Рыбы В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 18 октября в 04:34
Армия и оружие
В НАТО создали кризисный штаб по операции Турции в Сирии
В НАТО создан кризисный штаб для оценки операции Турции в Сирии, сообщает газета Welt am Sonntag.
Московский Комсомолец 08:55
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.
RT на русском 10:28
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
"Крылья Советов" выиграли 1:0 и набрав 17 очков поднялись на 6 место в таблице. "Оренбург" с 14 очками остался на 12 позиции.
Вести.Ru 06:31
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru вчера в 04:39
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Авто
Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты
Еще одной опасной привычкой стало резкое торможение, мало того что подобные действия негативно влияют на тормозные колодки и систему в целом, водитель с таким типом вождения создает потенциально опасные ситуации на дороге.
ГЛАС.RU 04:26
Теннис
Андрей Рублёв выиграл «ВТБ Кубок Кремля»
В первом сете финального матча Адриан Маннарино навязал Рублёву борьбу, выиграв четыре гейма, однако забрать сет не сумел: 6:4, первая партия осталась за хозяином корта.
Газета Metro 12:04
Происшествия
СК подтвердил версию о прорыве двух дамб в Красноярском крае
СК выдвигал версию, что причиной прорыва дамбы стало разрушение другой, которая располагается выше по течению.
РБК 04:48
Политика
Трамп по ошибке назвал министра обороны «Эсперанто»
РИА Новости 10:30
Происшествия
В США трое военных погибли во время учений
РИА Новости 12:56
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
РИА Новости 04:32
Фигурное катание
Щербакова одержала победу на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе завершился 1-й этап Гран-при по фигурному катанию среди взрослой возрастной группы - Skate America.
Газета.Ru 04:10
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
News.ru 18 октября в 18:59
Экономика
Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян
В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Газета.Ru вчера в 03:01