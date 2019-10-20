Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".

ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию

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