Общество
Вести.RuПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может. Отсутствие возможности трудоустройства должен подтвердить центр занятости населения.
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Умер российский теннисист Александр Волков
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Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 09:00
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Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
В дипломатии встречаются провокации, поэтому не всегда нужно сразу отвечать на негативные выпады в свой адрес.
Известия 08:50
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Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
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Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru 03:28
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Происшествия
При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб
Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском 07:24
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Названы 10 среднеразмерных кроссоверов с наименьшим расходом топлива
Проведя собственное исследование, эксперты «Цена Авто» назвали ТОП-10 самых экономичных среднеразмерных кроссоверов (SUV-C) на российском рынке.
Автоновости дня 01:32
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Советник Трампа обвинил Порошенко в краже $1,5 млрд
Экс-президент Украины Петр Порошенко украл $1,5 млрд, конфискованные у предыдущего главы государства Виктора Януковича после "майдана" 2014 года, заявил внештатный советник главы Белого дома Дональда Трампа Сэм Кислин.
Газета.Ru 02:41
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:14
Политика
Клинтон назвала кандидата в президенты США от России
ТВ Центр 18 октября в 13:31
Теннис
Павлюченкова проиграла Бенчич в финале «ВТБ Кубка Кремля»
На пути к финалу победительница турнира обыграла француженку Кристин Младенович, бельгийку Кирстен Флипкенс и словачку Полону Херцог.
Газета Metro 10:13
Политика
Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи проведения саммита Группы семи на своем курорте Trump National Doral Miami.
ТАСС вчера в 22:38
Футбол
Владимир Федотов: Судья удалил меня, а потом сказал, чтобы я сам разбирался с Божовичем
Питерский судья удалил наставника оренбуржцев, а также главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича и защитника самарцев Александра Анюкова (он пропустит следующий матч с «Зенитом») после массовой потасовки в концовке встречи.
Спорт день за днем 08:33
Политика
В Британии запустили операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit
Правительство Великобритании запускает операцию Yellowhammer, разработанную на случай жесткого Brexit.
РБК 07:03
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Культуромания 18 октября в 07:36
Футбол
Рэмси успеет восстановиться к матчу с «Локомотивом» в ЛЧ
По информации источника, валлиец, пропустивший матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года из-за травмы, успеет восстановиться к игре третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
Sportbox.RU 08:59
Шоу-бизнес
Виктория Боня защищает репутацию дочери от хейтеров
7-летнюю девочку собрались шантажировать перепиской с мальчиками. Звезда «Дома-2» Виктория Боня недавно переехала в Лондон.
Lisa.ru вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Лиза Галкина получила первую медаль за плавание
Лиза Галкина получила первую медаль за плавание Маленькая наследница Пугачевой и Галкина практически ежедневно радует армию своих поклонников новыми победами.
Экспресс газета 18 октября в 13:04
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM 17 октября в 09:15
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России
Mitsubishi Pajero оставит рынок России в ближайшем будущем.
OAnews 17 октября в 12:47
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о снижении на 20% цены на импортный газ для Украины, сообщает в субботу, 19 октября, «РИА Новости».
Известия 18 октября в 21:37
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
РИА Новости 04:32
Армия и оружие
Около 1000 американских военных будут переброшены из Сирии в Ирак
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские войска покидают территорию САР быстрыми темпами.
Российская газета 01:40
Происшествия
На соревнованиях в Хабаровске погиб сотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии из Бурятии погиб от полученных травм во время соревнований в Хабаровске.
ТАСС 08:49
Наука
Исследователи глубин океана показали на видео судьбу останков кита
Команда исследователей с научного судна Nautilus обнаружила на морском дне китовый скелет.
Ридус 17 октября в 20:21
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 18 октября в 12:03
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27