Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может. Отсутствие возможности трудоустройства должен подтвердить центр занятости населения.

ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию

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