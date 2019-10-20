Общество
Вести.RuПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может. Отсутствие возможности трудоустройства должен подтвердить центр занятости населения.
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Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
РИА Новости вчера в 20:46
Здоровье
Названы 10 продуктов, обеспечивающих стабильный уровень сахара в крови
UfacityNews.ru 18 октября в 12:17
Общество
Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы
Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 07:39
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Lenta.ru 08:55
Политика
Ocean Freedom: Штаты отправили на Украину два катера 80-х годов
В Одессе готовятся принять американский грузовой корабль Ocean Freedom, который доставит на Украину два списанных патрульных катера Службы береговой охраны США.
Вести.Ru 11:32
Происшествия
При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб
Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском 07:24
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Политика
Марин Ле Пен потребовала приостановить членство Турции в НАТО
Лидер французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен потребовала приостановить членство Турции в НАТО.
News.ru 10:48
Шоу-бизнес
Второй муж Татьяны Васильевой издевался над ее сыном
Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как сына от первого брака Филиппа бил ее второй муж актер Георгий Мартиросян.
Телепрограмма 09:59
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru 11:01
Общество
Украинский Су-27 на авиашоу сдул несколько человек
В интернете стали популярными видеоролики с украинским истребителем Су-27, который на авиашоу сдул людей, находившихся рядом.
Радио Комсомольская правда 18 октября в 15:10
Общество
В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв
Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
Газета.Ru 04:25
Шоу-бизнес
Пугачева написала, на кого похож сын Собчак
Российская певица Алла Пугачева заявила, что сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон похож на своего дедушку, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
URA.Ru вчера в 05:33
Футбол
«Динамо» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
Спорт-Экспресс 10:47
Армия и оружие
Франции понадобилась помощь российских военных в Сирии
В информагентстве «Аль-Масдар», ссылаясь на главу Института перспектив и безопасности в Европе Эммануэля Дюпюи, сообщило о том, что Франции, для того чтобы вывести с территории арабской республики свой военный контингент, необходима помощь в эвакуации.
ГЛАС.RU вчера в 10:58
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов.
RT на русском 10:28
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Российская газета 06:25
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной за защиту курдов-террористов
Политическая Экспертиза 04:29
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
РИА Новости 18 октября в 18:14
Политика
Трамп назвал министра обороны США Марком Эсперанто
Президент США Дональд Трамп назвал главу Пентагона Марком Эсперанто. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.
RT на русском 09:48
Политика
Москва высоко оценила шансы на новые поставки ракетных систем Турции
Российский вице-премьер, курирующий оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов счел высокой вероятность заключения нового контракта на поставку Турции зенитно-ракетных комплексов.
РБК вчера в 14:04
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 11:35
Авто
Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Автоновости дня 03:43
Политика
Составлен список покинувших Россию чиновников времен 1990-х
«Комсомольская правда» составила список бывших российских чиновников, занимавших государственные должности в 1990-х годах и впоследствии покинувших страну.
Lenta.ru 08:45
Теннис
Павлюченкова проиграла Бенчич в финале Кубка Кремля
Sport24.ru 09:54
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru 03:28
Политика
Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии
Американскую "разводку" раскрыл глава МИД России Сергей Лавров в телеинтервью.
Газета.Ru 10:47
Гаджеты
В России выпустят собственные накопители SSD
Российская компания Kraftway объявила о выпуске собственного твердотельного накопителя информации (SSD).
Ferra 18 октября в 12:58
Общество
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии
Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Lenta.ru 08:22