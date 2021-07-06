ПФР сообщил о росте пенсии выше 20 000 рублей в 2024 году
По данным ПФР, в 2022 г. страховые пенсии будут проиндексированы на 5,9%, в 2023 г. – на 5,6%, в 2024 г. – на 5,5%. Получать страховые пенсии по старости в 2022 г. будут 39,57 млн человек, в 2023 го.В источнике
Тело мужчины обнаружили в акватории Черного моря под Анапой в районе, где 5 июля утонули ребенок и двое мужчин, по предварительным данным, это может быть тело третьего мужчины, который также бросился спасать ребенка, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона во вторник.
Журналисты во время ежегодных американо-украинских военно-морских учений Sea Breeze 2021 в Черном море сфотографировали на итальянском фрегате Virginio Fasan мужчину, очень похожего на президента Украины Владимира Зеленского.
Игорь Акинфеев — лучший игрок #ЦСКА сезона-2020/21 https://t.co/fJEs6xBvGr pic.twitter.com/aAHzV0HWBO — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 6, 2021 В сезоне-2019/20 болельщики ЦСКА признавали лучшим игроком сезона полузащитника Николу Влашича.