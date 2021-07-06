По данным ПФР, в 2022 г. страховые пенсии будут проиндексированы на 5,9%, в 2023 г. – на 5,6%, в 2024 г. – на 5,5%. Получать страховые пенсии по старости в 2022 г. будут 39,57 млн человек, в 2023 го.

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