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Экономика

ПФР сообщил о росте пенсии выше 20 000 рублей в 2024 году

По данным ПФР, в 2022 г. страховые пенсии будут проиндексированы на 5,9%, в 2023 г. – на 5,6%, в 2024 г. – на 5,5%. Получать страховые пенсии по старости в 2022 г. будут 39,57 млн человек, в 2023 го.В источнике

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К 2024 году среднегодовой размер страховой пенсии составит 20 388 рублей

ТАСС00:47

В 2024 году средний размер пенсии в России превысит ₽20 тыс

РБК00:08

В 2024 году средний размер пенсии в России превысит 20 тысяч рублей

Российская газета17:10

Россиянам раскрыли сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей

Lenta.ru21:31

Пенсии в России увеличатся до 20 тысяч рублей. Сроки

URA.Ru18:40

Средний размер пенсии в России составит 20 тысяч рублей к 2024 году

ФАН18:08

В 2024 году средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров превысит 20 тысяч рублей

РИА Новости23:28
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Под Анапой в районе, где утонули три человека, обнаружили тело еще одного мужчины

Тело мужчины обнаружили в акватории Черного моря под Анапой в районе, где 5 июля утонули ребенок и двое мужчин, по предварительным данным, это может быть тело третьего мужчины, который также бросился спасать ребенка, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона во вторник.
ТАСС07:12

«Двойника» Зеленского заметили на учениях Sea Breeze 2021 в Черном море

Журналисты во время ежегодных американо-украинских военно-морских учений Sea Breeze 2021 в Черном море сфотографировали на итальянском фрегате Virginio Fasan мужчину, очень похожего на президента Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru05:37

Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком прошлого сезона

Игорь Акинфеев — лучший игрок #ЦСКА сезона-2020/21 https://t.co/fJEs6xBvGr pic.twitter.com/aAHzV0HWBO — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 6, 2021 В сезоне-2019/20 болельщики ЦСКА признавали лучшим игроком сезона полузащитника Николу Влашича.
Спорт-Экспресс06:58