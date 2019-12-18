Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПФР спрогнозировал рост пенсий в 2020 году

Пенсии вырастут на 3% в 2020 году, заявил глава ПФР Антон Дроздов. Также он рассказал о средней сумме пособия в стране, которая ожидается в 2022 году. Дроздов заявил, что за следующие три года ожидается увеличение пособий на 18% по сравнению с 2019 годом.
Читать в источнике
Комментировать261

Подробнее о событии

Власти ожидают реальный рост пенсий в этом году на 3%

Говорит Москва18 декабря в 10:05

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении

Газета.Ru18 декабря в 14:53

Глава ПФР пообещал россиянам рост пенсий

URA.Ru18 декабря в 13:08

Россиянам пообещали рост пенсий

Lenta.ru18 декабря в 12:17

В Совфеде объяснили слова главы ПФР о росте пенсий

Национальная служба новостейвчера в 05:21

Глава ПФР назвал средний размер пенсии в 2022 году

Rambler News Service18 декабря в 09:51

ПФР прогнозирует, что рост пенсий в 2020 году составит около 3%

ТАСС18 декабря в 09:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 11:03, Ашберн
Происшествия

Умер второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве

Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 10:30
Общество

Нештрафуемый порог превышения скорости снизят

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
Газета.Ru 10:31
Космос

В НАСА заявили, что Starliner не будет стыковаться с МКС

НАСА пытается вывести корабль Starliner на орбиту, которая позволит ему вернуться на Землю, стыковка с МКС не планируется, сообщил на пресс-конференции представитель ведомства.
РИА Новости 10:20
Политика

Переговорщики от России и Украины согласовали транзит газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА «Новости» вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Международная жизнь 02:53
Политика

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
РИА Новости 10:05
Биатлон

Миронова финишировала четвертой в спринте Кубка мира

Во французском городе Анси вблизи Альп продолжается третий этап Кубка мира по биатлону.
Вести.Ru 09:57
Происшествия

В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет

В автобусе в городе Реутов в Московской области нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, его обследуют саперы, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 10:38
Энергетика

Украина задумала спасти Европу от газового кризиса

Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в три миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.
Lenta.ru 10:49
Политика

Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении

Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.
РИА Новости 09:38
Общество

Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.
Газета.Ru 09:57
Происшествия

Жителя США приговорили к 15 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ

Известия 08:06
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Происшествия

В Москве «заминировали» все станции метро

ТАСС 10:06
Общество

В Роскачестве сравнили российские игристые вина

Газета.Ru 04:27
Политика

Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
Газета.Ru 08:32
Политика

В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
RT на русском 08:03
Политика

На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала "Наш" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил в пятницу член нацсовета Сергей Костинский.
РИА Новости 04:48
Армия и оружие

Пентагон: США останутся в Сирии до полной победы над террористами

"Соединенные Штаты останутся в Сирии до тех пор, пока не будет гарантировано окончательное поражение террористов", - отметил глава Пентагона.
Российская газета 10:48
Политика

Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
REGNUM 10:05
Футбол

«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
RT на русском 09:24
Политика

Путин показал лидерам СНГ архивные документы о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин признался, что удивлен и задет резолюцией Европарламента, касающейся причин Второй мировой войны.
Вести.Ru 10:04
Политика

Зеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игорных заведений в стране.
Известия 08:37
Политика

Матвиенко выступила против изменения наказания за домашнее насилие

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против внесения в Уголовный кодекс России и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменений, касающихся домашнего насилия.
Lenta.ru 09:47
Футбол

Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 10:46
Происшествия

Журналистка пожаловалась, что ее били при обыске в квартире стрелка

Как сообщает Baza, Никитина оказалась в Подольске в квартире женщины раньше оперативников и находилась там, когда они пришли с обыском.
Примечания 09:16
Политика

Маас и Лавров обсудили по телефону дело об убийстве гражданина Грузии

Глава МИД Германии Хайко Маас провёл с российским коллегой Сергеем Лавровым телефонные переговоры, в ходе которых обсудил расследование убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года.
RT на русском 09:53
Политика

Турчинов ограничил территорию «исконно русских земель» Подмосковьем

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".
РИА Новости 05:10
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 06:03
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Общество

Защита Винника обжаловала решение Минюста Греции об экстрадиции

Защита россиянина Александра Винника, задержанного в Греции, обжаловала решение греческого Минюста о его экстрадиции во Францию.
RT на русском 10:49
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное