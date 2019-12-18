Экономика
Экономика сегодняПФР спрогнозировал рост пенсий в 2020 году
Пенсии вырастут на 3% в 2020 году, заявил глава ПФР Антон Дроздов. Также он рассказал о средней сумме пособия в стране, которая ожидается в 2022 году. Дроздов заявил, что за следующие три года ожидается увеличение пособий на 18% по сравнению с 2019 годом.
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Происшествия
Умер второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве
Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Общество
Нештрафуемый порог превышения скорости снизят
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
Космос
В НАСА заявили, что Starliner не будет стыковаться с МКС
НАСА пытается вывести корабль Starliner на орбиту, которая позволит ему вернуться на Землю, стыковка с МКС не планируется, сообщил на пресс-конференции представитель ведомства.
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Переговорщики от России и Украины согласовали транзит газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА «Новости» вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
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Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Биатлон
Миронова финишировала четвертой в спринте Кубка мира
Во французском городе Анси вблизи Альп продолжается третий этап Кубка мира по биатлону.
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В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет
В автобусе в городе Реутов в Московской области нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, его обследуют саперы, сообщает Telegram-канал Mash.
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Украина задумала спасти Европу от газового кризиса
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в три миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.
Политика
Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении
Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.
Общество
Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.
Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Политика
Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
Политика
В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны
Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
Политика
На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала "Наш" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил в пятницу член нацсовета Сергей Костинский.
Армия и оружие
Пентагон: США останутся в Сирии до полной победы над террористами
"Соединенные Штаты останутся в Сирии до тех пор, пока не будет гарантировано окончательное поражение террористов", - отметил глава Пентагона.
Политика
Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции
Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
Футбол
«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
Политика
Путин показал лидерам СНГ архивные документы о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин признался, что удивлен и задет резолюцией Европарламента, касающейся причин Второй мировой войны.
Политика
Зеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игорных заведений в стране.
Политика
Матвиенко выступила против изменения наказания за домашнее насилие
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против внесения в Уголовный кодекс России и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменений, касающихся домашнего насилия.
Футбол
Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил
Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Происшествия
Журналистка пожаловалась, что ее били при обыске в квартире стрелка
Как сообщает Baza, Никитина оказалась в Подольске в квартире женщины раньше оперативников и находилась там, когда они пришли с обыском.
Политика
Маас и Лавров обсудили по телефону дело об убийстве гражданина Грузии
Глава МИД Германии Хайко Маас провёл с российским коллегой Сергеем Лавровым телефонные переговоры, в ходе которых обсудил расследование убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года.
Политика
Турчинов ограничил территорию «исконно русских земель» Подмосковьем
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Общество
Защита Винника обжаловала решение Минюста Греции об экстрадиции
Защита россиянина Александра Винника, задержанного в Греции, обжаловала решение греческого Минюста о его экстрадиции во Францию.