Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПФР спрогнозировал рост пенсий в 2020 году

Пенсии вырастут на 3% в 2020 году, заявил глава ПФР Антон Дроздов. Также он рассказал о средней сумме пособия в стране, которая ожидается в 2022 году. Дроздов заявил, что за следующие три года ожидается увеличение пособий на 18% по сравнению с 2019 годом.
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В Совфеде объяснили слова главы ПФР о росте пенсий

Национальная служба новостейвчера в 05:21

ПФР прогнозирует, что рост пенсий в 2020 году составит около 3%

ТАСС18 декабря в 09:39

Глава ПФР пообещал россиянам рост пенсий

URA.Ru18 декабря в 13:08

Россиянам пообещали рост пенсий

Lenta.ru18 декабря в 12:17

Власти ожидают реальный рост пенсий в этом году на 3%

Говорит Москва18 декабря в 10:05

Глава ПФР назвал средний размер пенсии в 2022 году

Rambler News Service18 декабря в 09:51

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении

Газета.Ru18 декабря в 14:53
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 10:55, Ашберн
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Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке

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Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Люди не могут быстро похудеть из-за медленного метаболизма.
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Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Политика

Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии

Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".
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Общество

Нештрафуемый порог превышения скорости снизят

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
Газета.Ru 10:31
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Отец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном

Фатих Манюров — отец Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, в интервью «Пятому каналу» заявил, что шокирован информацией о действиях сына.
РБК 02:41
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о своем отце

РБК вчера в 09:35
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Boeing и NASA сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

Компания Boeing сообщила в пятницу о нештатном выведении на орбиту космического корабля Starliner.
ТАСС 09:25
Футбол

Тренер Слуцкий возглавил «Рубин»

Накануне.Ru вчера в 19:34
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
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Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году

Ревизор.ру 05:47
Политика

Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны

Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Российская газета 09:48
Происшествия

В Волжском проверяют данные о заклеивании учителем детям ртов скотчем

RT на русском 10:49
Политика

Путин обсудил с Медведчуком транзит газа

Ранее по итогам трёхсторонних переговоров между Россией, Украиной и Евросоюзом в Берлине было объявлено о том, что стороны добились прорыва в вопросе о транзите газа.
Свободная Пресса 06:14
Происшествия

Журналистку ударили при задержании в доме матери стрелка с Лубянки

Корреспондентку издания Baza Анну Никитину ударил оперативник, руководивший обыском в квартире матери предполагаемого стрелка с Лубянки Евгения Манюрова.
Lenta.ru 07:51
Футбол

«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
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Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 07:39
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Вишневский стал игроком «Спартака»

В текущем сезоне игрок провел 20 матчей в КХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка при коэффициенте полезности «-6». Иван Вишневский стал игроком «Спартака», контракт заключён до 30 апреля 2020 года.
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Лебедев оказался немного легче Мчуну перед боем

Южноафриканский боксер Табисо Мчуну весит 90,6 кг. Вес Дениса Лебедева составляет 90,5 кг.
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На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
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Политика

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
РИА Новости 10:05
Политика

Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении

Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.
РИА Новости 09:38
Политика

Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7

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Происшествия

В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет

В автобусе в городе Реутов в Московской области нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, его обследуют саперы, сообщает Telegram-канал Mash.
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Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Газета.Ru 09:45
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