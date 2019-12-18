Экономика
Экономика сегодняПФР спрогнозировал рост пенсий в 2020 году
Пенсии вырастут на 3% в 2020 году, заявил глава ПФР Антон Дроздов. Также он рассказал о средней сумме пособия в стране, которая ожидается в 2022 году. Дроздов заявил, что за следующие три года ожидается увеличение пособий на 18% по сравнению с 2019 годом.
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