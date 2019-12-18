Пенсии вырастут на 3% в 2020 году, заявил глава ПФР Антон Дроздов. Также он рассказал о средней сумме пособия в стране, которая ожидается в 2022 году. Дроздов заявил, что за следующие три года ожидается увеличение пособий на 18% по сравнению с 2019 годом.

ПФР спрогнозировал рост пенсий в 2020 году

Происшествия Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке "В результате (стрельбы) один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - отметила Петренко.

Шоу-бизнес У Заворотнюк нашли еще один долг Ранее сообщалось о том, что у актрисы нашли еще один долг — неоплаченный налог на недвижимость.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

Политика Турчинов ограничил территорию «исконно русских земель» Подмосковьем Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".

Общество Нештрафуемый порог превышения скорости снизят Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.

Политика Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.

Политика Путин обсудил с Медведчуком транзит газа Ранее по итогам трёхсторонних переговоров между Россией, Украиной и Евросоюзом в Берлине было объявлено о том, что стороны добились прорыва в вопросе о транзите газа.

Происшествия Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.

Хоккей Вишневский стал игроком «Спартака» В текущем сезоне игрок провел 20 матчей в КХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка при коэффициенте полезности «-6». Иван Вишневский стал игроком «Спартака», контракт заключён до 30 апреля 2020 года.