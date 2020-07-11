С 1 августа некоторые пенсионеры получат прибавки к пенсиям, которые будут произведены автоматически. По данным Пенсионного фонда России, небольшие дополнения к выплатам ожидают работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии и участники программы софинансирования накоплений.

с чего всё началось

Пенсионеры получат автоматические прибавки к пенсиям, начиная с 1 августа. Такое заявление сделал Пенсионный фонд России. Небольшие дополнения к выплатам могут получить работающие пенсионеры, получатели накопительной пенсии и участники программы софинансирования накоплений.

ПФР заявил о новых прибавках к пенсиям определенным группам россиян

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