Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняПФР заявил о новых прибавках к пенсиям определенным группам россиян

Пенсионеры получат автоматические прибавки к пенсиям, начиная с 1 августа. Такое заявление сделал Пенсионный фонд России. Небольшие дополнения к выплатам могут получить работающие пенсионеры, получатели накопительной пенсии и участники программы софинансирования накоплений.
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ПФР анонсировал прибавку к пенсиям: кого ждут дополнительные выплаты

С 1 августа некоторые пенсионеры получат прибавки к пенсиям, которые будут произведены автоматически. По данным Пенсионного фонда России, небольшие дополнения к выплатам ожидают работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии и участники программы софинансирования накоплений.
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