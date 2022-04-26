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PGNIG получила уведомление от «Газпрома» о полной приостановке поставок с 27 апреля

Польская PGNiG получила от "Газпрома" уведомление о приостановке поставок газа с 27 апреля, заявили в компании-импортере.
РИА Новости
Тогда же уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях.
Известия
В начале февраля Варшава сообщила, что PGNiG не собирается заключать новый долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставки российского газа.
РБК
Президент России Владимир Путин 23 марта поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран, в том числе для стран Евросоюза.
РБК

Подробнее о событии

PGNIG получила уведомление от «Газпрома» о полной приостановке поставок с 27 апреля
РИА Новости13:57
PGNiG: «Газпром» сообщил Польше о полной приостановке поставок газа
РБК13:54
Польская PGNiG сообщил о намерении «Газпрома» приостановить поставку газа 27 апреля
ПРАЙМ13:26
PGNiG получила письмо от «Газпрома» о полной приостановке поставок с 27 апреля
Lenta.ru13:35
В PGNiG сообщили, что «Газпром» уведомил компанию об остановке поставок газа с 27 апреля
RT на русском13:35
PGNiG получила уведомление от «Газпрома» о полной приостановке поставок газа
Известия13:44
Польские компании заявили о получении от «Газпрома» информации об остановке поставок газа
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