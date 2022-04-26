РИА НовостиPGNIG получила уведомление от «Газпрома» о полной приостановке поставок с 27 апреляПольская PGNiG получила от "Газпрома" уведомление о приостановке поставок газа с 27 апреля, заявили в компании-импортере.РИА НовостиТогда же уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях.ИзвестияВ начале февраля Варшава сообщила, что PGNiG не собирается заключать новый долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставки российского газа.РБКПрезидент России Владимир Путин 23 марта поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран, в том числе для стран Евросоюза.РБКЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаФАНФорпост Северо-ЗападКомсомольская правдаВечерняя МоскваГазета.RuРосбалтLife.ruТелеканал 360°ПрофильЦарьградТК ЗвездаНовые ИзвестияDaily StormiReactorМИР 24Экономика сегодняРБКПодробнее о событииPGNIG получила уведомление от «Газпрома» о полной приостановке поставок с 27 апреляРИА Новости13:57PGNiG: «Газпром» сообщил Польше о полной приостановке поставок газаРБК13:54Польская PGNiG сообщил о намерении «Газпрома» приостановить поставку газа 27 апреляПРАЙМ13:26PGNiG получила письмо от «Газпрома» о полной приостановке поставок с 27 апреляLenta.ru13:35В PGNiG сообщили, что «Газпром» уведомил компанию об остановке поставок газа с 27 апреляRT на русском13:35PGNiG получила уведомление от «Газпрома» о полной приостановке поставок газаИзвестия13:44Польские компании заявили о получении от «Газпрома» информации об остановке поставок газаТАСС13:17Показать ещёОценить2,2KПоделиться