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PGNiG Польши подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»

Что касается польской стороны, то она неоднократно заявляла о своем намерении отказаться от закупки сырья у российской компании «Газпром» после истечения срока действия контракта, который был заключён в 1996 году, так как считает его убыточным.В источнике
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Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»

ФАНвчера в 12:44

PGNiG Польши подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»

FBM.ruвчера в 00:43

«Газпром» надеется поставлять топливо «великой» Польше после 2022 года

Утро.ru20 мая в 15:00

«Газпром» планирует продолжить поставки газа «великой» Польше после 2022 года

ToDay News Ufaвчера в 17:02

Польская газовая компания PGNiG подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»

SM News20 мая в 15:30

Гендиректор «Газпром экспорт»: Польша – надёжный контрагент и великая страна

RuNews24.ruвчера в 17:41

«Газпром» не оставил надежду продавать газ «великой» Польше

Lenta.ru20 мая в 13:32
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«Колорадо» разгромил «Сент-Луис» и одержал третью победу в серии плей-офф

«Колорадо» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:1. На шайбы Райана Грэйвса, Алекса Ньюхука с передачи Валерия Ничушкина, Тасона Джоста, Брэндона Саада и Джейти Комфера хозяева ответили точным броском Тайлера Бозака.
Спорт-Экспресс00:18