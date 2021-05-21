PGNiG Польши подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
Что касается польской стороны, то она неоднократно заявляла о своем намерении отказаться от закупки сырья у российской компании «Газпром» после истечения срока действия контракта, который был заключён в 1996 году, так как считает его убыточным.В источнике
«Газпром» планирует продолжить поставки газа «великой» Польше после 2022 года
ToDay News Ufaвчера в 17:02
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RuNews24.ruвчера в 17:41