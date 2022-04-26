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PGNiG отказалась платить за российский газ в рублях

Польская энергетическая компания PGNiG отказалась платить за российский газ, поставляемый в рамках Ямальского контракта, в рублях.
ТАСС
Также в концерне заявили, что получили письмо от «Газпрома» о полной приостановке поставок газа с 27 апреля.
Фонтанка.Ру
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
РИА Новости
В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.
Интерфакс

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Польша отказалась платить за газ в рублях
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