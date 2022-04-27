ТАССPGNiG подтвердила полную остановку поставок газа «Газпромом»Польская энергетическая компания PGNiG подтвердила полную остановку поставок газа "Газпромом" в рамках Ямальского контракта.ТАССТогда же уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях.ИзвестияВ компании подчеркнули, что отказываются от возможности проведения расчетов в рублях с банковских счетов PGNiG, которые должны были быть открыты в российском «Газпромбанке».ПрофильПрезидент России Владимир Путин 23 марта поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран, в том числе для стран Евросоюза.РБКЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаRT на русскомФорпост Северо-ЗападКомсомольская правдаФАНТК ЗвездаИнтернет-издание Media-MillВечерняя Москва2х2.suYA62.ruЦентральная Служба НовостейГазета.RuiReactorРосбалтTochka ZренияЦарьградАМИТЕЛТелеканал 360°МИР 24Подробнее о событииPGNiG подтвердила полную остановку поставок газа «Газпромом»ТАСС27 апреля в 03:25Польская компания PGNiG подтвердила полную остановку поставок газа из РФREGNUM27 апреля в 03:24Польская PGNiG сообщил о намерении «Газпрома» приостановить поставку газа 27 апреляПРАЙМ26 апреля в 13:26PGNIG получила уведомление от «Газпрома» о полной приостановке поставок с 27 апреляРИА Новости26 апреля в 13:57PGNiG: «Газпром» сообщил Польше о полной приостановке поставок газаРБК26 апреля в 13:54PGNiG получила письмо от «Газпрома» о полной приостановке поставок с 27 апреляLenta.ru26 апреля в 13:35Польский концерн PGNiG подтвердил полную остановку поставок газа из РоссииRT на русском27 апреля в 03:12Показать ещёОценить2,6KПоделиться