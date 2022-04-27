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PGNiG подтвердила полную остановку поставок газа «Газпромом»

Польская энергетическая компания PGNiG подтвердила полную остановку поставок газа "Газпромом" в рамках Ямальского контракта.
ТАСС
Тогда же уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях.
Известия
В компании подчеркнули, что отказываются от возможности проведения расчетов в рублях с банковских счетов PGNiG, которые должны были быть открыты в российском «Газпромбанке».
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Президент России Владимир Путин 23 марта поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран, в том числе для стран Евросоюза.
РБК

Подробнее о событии

PGNiG подтвердила полную остановку поставок газа «Газпромом»
ТАСС27 апреля в 03:25
Польская компания PGNiG подтвердила полную остановку поставок газа из РФ
REGNUM27 апреля в 03:24
Польская PGNiG сообщил о намерении «Газпрома» приостановить поставку газа 27 апреля
ПРАЙМ26 апреля в 13:26
PGNIG получила уведомление от «Газпрома» о полной приостановке поставок с 27 апреля
РИА Новости26 апреля в 13:57
PGNiG: «Газпром» сообщил Польше о полной приостановке поставок газа
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