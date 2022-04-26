Президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнил ему решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что Луганская и Донецкая Народные Республики стали независимыми по аналогии с этим решением.