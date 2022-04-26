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PGNiG сообщила о приостановке поставок российского газа в Польшу с 27 апреля

Польская энергетическая компания PGNiG получила письмо от «Газпрома», в котором говорится о полной приостановке поставок российского газа в страну с 27 апреля, говорится
 на сайте компании.
Ведомости
По утверждению компании, Польша должна 26 апреля заплатить за поставки газа в соответствии с новыми правилами.
Московский Комсомолец
По данным PGNiG, уровень заполнения хранилищ составляет около 80%, что значительно выше, чем в соответствующий период прошлых лет.
ПРАЙМ
Российский газовый холдинг ранее опроверг информацию об остановке экспорта сырья на польскую территорию.
ФАН

Подробнее о событии

PGNiG сообщила об уведомлении «Газпрома» о полной приостановке поставок с 27 апреля
Lenta.ru13:35
В PGNiG сообщили, что «Газпром» уведомил компанию об остановке поставок газа с 27 апреля
RT на русском13:35
PGNiG: «Газпром» сообщил Польше о полной приостановке поставок газа
РБК13:15
PGNiG сообщила о приостановке поставок российского газа в Польшу с 27 апреля
Ведомости13:25
Польские компании заявили о получении от «Газпрома» информации об остановке поставок газа
ТАСС13:17
PGNIG получила уведомление от «Газпрома» о полной приостановке поставок с 27 апреля
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Польская PGNiG сообщил о намерении «Газпрома» приостановить поставку газа 27 апреля
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