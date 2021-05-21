PGNiG заявила, что не ведет переговоры с Россией о продлении Ямальского договора
"PGNiG сообщила, что не ведет переговоров о продлении Ямальского контракта", - информировал портал. Заместитель главы PGNiG Пшемыслав Вацлавский указал, что "информация СМИ [о ведущихся переговорах о новом контракте] удивляет". Польша использует около 18-20 млрд куб. м газа в год.В источнике
Польская PGNiG говорит, что не ведет переговоры с «Газпромом» о новых поставках газа
Finam.Ru20 мая в 11:40
Польская PGNiG заявила, что не ведет переговоры с Россией о продлении контракта с «Газпромом»
ToDay News Ufaвчера в 13:15