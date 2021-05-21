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PGNiG заявила, что не ведет переговоры с Россией о продлении Ямальского договора

"PGNiG сообщила, что не ведет переговоров о продлении Ямальского контракта", - информировал портал. Заместитель главы PGNiG Пшемыслав Вацлавский указал, что "информация СМИ [о ведущихся переговорах о новом контракте] удивляет". Польша использует около 18-20 млрд куб. м газа в год.В источнике
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PGNiG опроверг информацию о переговорах с «Газпромом» о новом контракте

ПРАЙМ17:14

Польская PGNiG говорит, что не ведет переговоры с «Газпромом» о новых поставках газа

Finam.Ru20 мая в 11:40

PGNiG: Польша не ведет переговоры с «Газпромом» о новых поставках газа

OilCapital.ruвчера в 06:42

Польская газовая компания PGNiG подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»

SM News20 мая в 15:30

«Газпром» надеется поставлять топливо «великой» Польше после 2022 года

Утро.ru20 мая в 15:00

«Газпром» не оставил надежду продавать газ «великой» Польше

Lenta.ru20 мая в 13:32

Польская PGNiG заявила, что не ведет переговоры с Россией о продлении контракта с «Газпромом»

ToDay News Ufaвчера в 13:15
Интересное

Арабы уничтожили секретный танк ВС Израиля Меркава методом генерала Ватутина

Позже сирийско-ливанские силы организовали засаду недалеко от деревни Айта Шааб, где всего за 40 минут была разгромлена вся танковая колонна ЦАХАЛ из 16 машин, среди них были и 5 "Меркав" 4-поколения.
SM News20 мая в 15:58

Ольга Бузова станет наставницей юных певцов музыкального телешоу в Минске

В России многие считают, что певице Ольге Бузовой самой стоит брать уроки вокального мастерства, а тем временем Ольга радостно сообщила о том, что она станет наставницей в телевизионном шоу Х Фактор в Белоруссии.
Мишеньвчера в 14:35