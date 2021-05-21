"PGNiG сообщила, что не ведет переговоров о продлении Ямальского контракта", - информировал портал. Заместитель главы PGNiG Пшемыслав Вацлавский указал, что "информация СМИ [о ведущихся переговорах о новом контракте] удивляет". Польша использует около 18-20 млрд куб. м газа в год.

Поделиться