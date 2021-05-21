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PGNiG заявила, что не ведет переговоры с Россией о продлении Ямальского договора

Польская энергетическая компания PGNiG не ведет с российской стороной переговоров о продлении соглашения на поставки газа. Об этом сообщил в пятницу портал BiznesAlert. "PGNiG сообщила, что не ведет переговоров о продлении Ямальского контракта", - информировал портал.В источнике
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Польская PGNiG открестилась от переговоров с Газпромом

Взгляд.ру22:54

PGNiG опроверг информацию о переговорах с «Газпромом»

RT на русском17:47

«Газпром» не оставил надежду продавать газ «великой» Польше

Lenta.ru20 мая в 13:32

В PGNiG заявили, что не ведут переговоры с Россией о продлении Ямальского договора

ToDay News Ufaвчера в 13:15

Польская газовая компания PGNiG подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»

SM News20 мая в 15:30

PGNiG заявила, что не ведет переговоры с Россией о продлении Ямальского договора

ТАСС17:02

Польская PGNiG говорит, что не ведет переговоры с «Газпромом» о новых поставках газа

Finam.Ru20 мая в 11:40
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