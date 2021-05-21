Польская энергетическая компания PGNiG не ведет с российской стороной переговоров о продлении соглашения на поставки газа. Об этом сообщил в пятницу портал BiznesAlert. "PGNiG сообщила, что не ведет переговоров о продлении Ямальского контракта", - информировал портал.

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