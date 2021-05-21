PGNiG заявила, что не ведет переговоры с Россией о продлении Ямальского договора
Польская энергетическая компания PGNiG не ведет с российской стороной переговоров о продлении соглашения на поставки газа. Об этом сообщил в пятницу портал BiznesAlert. "PGNiG сообщила, что не ведет переговоров о продлении Ямальского контракта", - информировал портал.В источнике
В PGNiG заявили, что не ведут переговоры с Россией о продлении Ямальского договора
ToDay News Ufaвчера в 13:15
Польская PGNiG говорит, что не ведет переговоры с «Газпромом» о новых поставках газа
Finam.Ru20 мая в 11:40