Клип Моргенштерна проверят на предмет оскорбления чувств верующих

Прокуратура направила клип рэпера Моргенштерна и DJ Smash "Новая волна" на психолого-лингвистическую экспертизу для проверки на предмет возможного оскорбления чувств верующих, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, который ранее обратился в ведомство с такой просьбой.