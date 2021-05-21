Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

PGNiG заявила, что не ведет переговоры с Россией о продлении Ямальского договора

Польская энергетическая компания PGNiG не ведет с российской стороной переговоров о продлении соглашения на поставки газа.
ТАСС
Несмотря на неоднократные утверждения Польши о нежелании продлевать истекающий в 2022 контракт на поставку российского газа, компания планирует продолжить сотрудничество с Варшавой.
SM News
Польская сторона утверждает, что не будет продлевать заканчивающийся в 2022 году контракт по поставке газа из РФ.
Первый Севастопольский
Российский газ Польша намерена заместить сжиженным газом из Катара и США.
RuNews24.ru

Подробнее о событии

Польская PGNiG открестилась от переговоров с Газпромом

Взгляд.ру22:54

«Газпром» не оставил надежду продавать газ «великой» Польше

Lenta.ru20 мая в 13:32

PGNiG заявила, что не ведет переговоры с Россией о продлении Ямальского договора

ТАСС17:02

В PGNiG заявили, что не ведут переговоры с Россией о продлении Ямальского договора

ToDay News Ufaвчера в 13:15

Польская газовая компания PGNiG подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»

SM News20 мая в 15:30

PGNiG опроверг информацию о переговорах с «Газпромом»

RT на русском17:47

Польская PGNiG говорит, что не ведет переговоры с «Газпромом» о новых поставках газа

Finam.Ru20 мая в 11:40
Интересное

В Крым прибыла делегация из Германии

Крупная делегация из Германии прибыла с ознакомительным визитом в Крым, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
РИА Новости06:29

Клип Моргенштерна проверят на предмет оскорбления чувств верующих

Прокуратура направила клип рэпера Моргенштерна и DJ Smash "Новая волна" на психолого-лингвистическую экспертизу для проверки на предмет возможного оскорбления чувств верующих, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, который ранее обратился в ведомство с такой просьбой.
РИА Новости05:53