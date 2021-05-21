PGNiG заявила, что не ведет переговоры с Россией о продлении Ямальского договора
Польская энергетическая компания PGNiG не ведет с российской стороной переговоров о продлении соглашения на поставки газа.
Несмотря на неоднократные утверждения Польши о нежелании продлевать истекающий в 2022 контракт на поставку российского газа, компания планирует продолжить сотрудничество с Варшавой.
Польская сторона утверждает, что не будет продлевать заканчивающийся в 2022 году контракт по поставке газа из РФ.
В PGNiG заявили, что не ведут переговоры с Россией о продлении Ямальского договора
ToDay News Ufaвчера в 13:15
Польская PGNiG говорит, что не ведет переговоры с «Газпромом» о новых поставках газа
Finam.Ru20 мая в 11:40