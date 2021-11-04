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PGNiG заявила, что ситуация с газом в Молдавии должна стать предупреждением для Европы

Газовый кризис в Молдавии должен стать предупреждением для Европы о рисках зависимости от "Газпрома", считает глава польского нефтегазового концерна PGNiG Павел Маевский. Парламент Молдавии 22 октября ввел в стране режим ЧП в ситуации нехватки газа.В источнике

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Financial Times: Кризис в Молдавии — это сигнал для Европы, чрезмерно зависящей от российского газа
Росбалт11:30
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Польша назвала газовый кризис в Молдавии предупреждением для Европы
ФАН10:55
PGNiG заявила, что ситуация с газом в Молдавии должна стать предупреждением для Европы
РИА Новости07:41
Financial Times (Великобритания): глава польской газовой компании предупреждает, что ЕС необходимо извлечь уроки из опыта Молдавии и ее зависимости от России
ИноСМИ09:02
Польский концерн PGNiG: ситуация с газом в Молдавии является предупреждением для Европы
Banki Loans08:22
В Польше дали комментарий по поводу газового кризиса в Молдавии
Pravda.Ru08:21
Польшу призвали извлечь урок из ситуации с российским газом в Молдавии
Общественная служба новостей09:26

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