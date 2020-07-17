Общество
РИА Новости«ПИК Комфорт»: долг перед МОЭК не является беспрецедентным
Задолженность одной из крупнейших управляющих компаний России в сфере ЖКХ ООО "ПИК-Комфорт" перед ПАО "МОЭК" за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение по многоквартирным домам на территории Москвы не является беспрецедентной, график погашения долга уже разработан, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе управляющей компании.
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МОЭК ограничила из-за долгов поставку горячей воды в элитном жилом комплексе в центре Москвы
Агентство Москва17 июля в 09:05
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Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
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О четырех причинах «смерти» аккумулятора автомобиля поведал специалисты журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.
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Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
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Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой
Ранее "Новая газета" писала, что муж погибшей регулярно избивал ее.
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За прошедшие сутки в Алтайском крае у 191 человека подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели 124 пациента, три носителя вируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
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В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
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Газета.Ru вчера в 20:55
Политика
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Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла появившиеся в соцсетях сообщения о якобы госпитализации белорусского лидера Александра Лукашенко.
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Известная балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram разместила фотографию, на которой она запечатлена вместе с дочерью Ариадной.
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Путин обсудил с Борисовым плавучий космодром
Путин обсудил с Борисовым и вопросы, связанные с работой межправкомиссий с Сирией и Кубой (вице-премьер их возглавляет).
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«Севилья» объявила о выкупе трансфера Сусо у «Милана»
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Киев выразил Москве протест в связи с посещением Путиным Крыма
Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест МИД РФ в связи с очередной поездкой президента России Владимира Путина в Крым.
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Эксперты опасаются, что в августе действительно наступят "черные" времена. Пройдут очередная деноминация рубля и девальвация.
Уфимские Заметки 08:30
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Бывший руководитель СБУ Игорь Смешко заявил, что Украина может повторить судьбу Югославии.
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Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
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Дмитровский городской суд Подмосковья арестовал мужчину, избивавшего своего двухлетнего пасынка.
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Армия и оружие
На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море
На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
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