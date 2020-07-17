Задолженность одной из крупнейших управляющих компаний России в сфере ЖКХ ООО "ПИК-Комфорт" перед ПАО "МОЭК" за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение по многоквартирным домам на территории Москвы не является беспрецедентной, график погашения долга уже разработан, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе управляющей компании.

«ПИК Комфорт»: долг перед МОЭК не является беспрецедентным

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