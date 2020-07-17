Общество
РИА Новости«ПИК Комфорт»: долг перед МОЭК не является беспрецедентным
Задолженность одной из крупнейших управляющих компаний России в сфере ЖКХ ООО "ПИК-Комфорт" перед ПАО "МОЭК" за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение по многоквартирным домам на территории Москвы не является беспрецедентной, график погашения долга уже разработан, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе управляющей компании.
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МОЭК ограничила из-за долгов поставку горячей воды в элитном жилом комплексе в центре Москвы
Агентство Москва17 июля в 09:05
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Напомним, что "Зенит" на своем поле оказался сильнее "Спартака" в полуфинале Кубка России со счетом 2:1 и вышел в финал турнира.
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Врач-терапевт Владимир Бекетов рассказал о способах защиты в случае второй волны коронавирусной инфекции.
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Киев направил Москве ноту протеста из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, заявление МИД Украины опубликовано на сайте ведомства.
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Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
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Водитель ЗИЛа ВСУ, ехавший в колонне военной техники, столкнулся с легковой машиной. В результате погибли шофёр легковушки и пассажир.
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В НАСА отметили, что длина астроида 2020 ND составляет 170 метров и он приблизится к Земле на расстояние в 0,034 астрономических единицы (5 086 328 км).
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Британия опубликует доклад по «российскому вмешательству» 21 июля
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Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о формальном закрытии основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) из-за штрафа в размере 88 млн руб. по иску комбината «Московский школьник».
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Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
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При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
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Политика
Трамп предрек «уничтожение США» в случае победы на выборах Байдена
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная победа на выборах его будущего оппонента - бывшего вице-президента США Джо Байдена - приведет к уничтожению Америки.
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