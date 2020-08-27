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РИА Новости
РИА Новости

Совет директоров ПИК рекомендовал выплатить 15 млрд рублей дивидендов

Совет директоров девелоперской группы ПИК рекомендовал годовому собранию акционеров не распределять чистую прибыль компании за 2019 год и не выплачивать из нее дивиденды, но выплатить по 22,71 рубля на акцию за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и чистой прибыли первого полугодия 2020 года, сообщается в материалах компании.В источнике
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Интерфакс - Россия

Калужский завод автомобильного электрооборудования планирует направить прибыль за 2019г на развитие

Интерфакс - Россиявчера в 07:50
РБК

«ФосАгро», нефть, Walmart, Tesla: за какими акциями следить сегодня

РБКвчера в 02:00
ПРАЙМ

Совдир «Фосагро» рекомендовал промежуточные дивиденды на уровне 33 рубля на акцию

ПРАЙМ27 августа в 14:04
Finam.Ru

ПИК может выплатить дивиденды в размере 22,71 рубля на акцию

Finam.Ruвчера в 02:07
Коммерсантъ

Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год

Коммерсантъ27 августа в 11:12
Агентство Бизнес Информации

Акционеры московской ГК «ПИК» останутся без дивидендов за 2019 год

Агентство Бизнес Информации27 августа в 10:07
РИА Новости

Совет директоров ПИК рекомендовал выплатить 15 млрд рублей дивидендов

РИА Новости27 августа в 10:03

Меркель разделила политику и экономику в вопросе «Северного потока-2»

По вопросу «Северного потока-2» Меркель старается разделить проблемы экономики и политики, замечает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
Экономика сегоднявчера в 08:41
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Прокуратура нашла нарушения в приватизации Башкирской содовой компании

Генпрокуратура РФ в ходе проверки по поручению президента России Владимира Путина законности отчуждения госакций Башкирской содовой компании (БСК) нашла нарушения законодательства о приватизации.
ТАССвчера в 09:43
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17

Ученые предсказали, каким будет конец Вселенной

Новое исследование международной группы ученых предполагает, что эти ослепительные взрывы, названные сверхновыми черными карликами, возвестят о вечной тьме, когда Вселенная погрузится в состояние покоя.
Капитал страны25 августа в 14:33
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МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русскомвчера в 11:40
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Кириенко предупредил об ответственности за хищение средств грантов

Отдельно представитель Кремля подчеркнул, что хищение средств президентских грантов, выделенных НКО, повлечет уголовную ответственность, хотя такие случаи носят пока единичных характер.
Российская газетавчера в 12:20

Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян

В столице Белоруссии у гостиницы «Минск» 28 августа были задержаны двое граждан России, члены циркового коллектива AirDance Сергей Сергеев и Михаил Фалин, сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна».
Коммерсантъ17:11
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