Общество
РБКПИК назвал неверными данные МОЭК об отключении элитного дома от воды
Днем 20 июля МОЭК сообщила, что в начале июля отключала горячую воду в доме бизнес-класса, обслуживаемом УК «ПИК-Комфорт». В МОЭК назвали «ПИК-Комфорт» «одним из постоянных крупных должников» за теплоснабжение, указав, что включили компанию в тройку собственного антирейтинга должников.
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МОЭК ограничила из-за долгов поставку горячей воды в элитном жилом комплексе в центре Москвы
Агентство Москва17 июля в 09:05
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Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
RT на русском 14:20
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Футбол
«Эвертон» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» со счётом 0:1 проиграл «Эвертону».
Чемпионат 14:56
Общество
Новая Конституция позволяет повысить пенсионный возраст
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Ura.ru, опасность повышения пенсионного возраста кроется в пункте ж 1 статьи 72.
ToDay News Ufa 07:29
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Финансы
Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро
Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти.
Интерфакс 13:06
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
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Как понять, что коронавирус перенесен бессимптомно
Некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно и даже не понимают, что они больны.
Уфимские Заметки 14:06
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
Футбол
Актёр Назаров написал стихотворение про «Зенит» после матча со «Спартаком»
RT на русском 09:35
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Как сообщили в управлении Следственного комитета РФ по региону, 56-летний Михаил Попков дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске.
Вести.Ru вчера в 23:50
Общество
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ 15:03
Происшествия
МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине
МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
RT на русском 13:33
Политика
Россия и Узбекистан могут совместно создать лоукостер
Представители России и Узбекистана обсудили возможность увеличения рейсов между странами и создания лоукостера для перевозки пассажиров и грузов, сообщается на сайте Минтранса РФ.
Коммерсантъ 13:32
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Происшествия
Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки
По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Газета.Ru 13:29
Армия и оружие
SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку в районе Дамаска
Сирийские комплексы противовоздушной обороны отражают атаку в небе над Дамаском. Об этом сообщает агентство SANA.
RT на русском 15:10
Общество
Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
Политика
Иран заинтересован в приобретении новых вооружений у России
Иран заинтересован в приобретении новых вооружений у России, рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ» иранский посол Казем Джалали.
RT на русском 14:54
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Шоу-бизнес
«Попросила снять в стиле ню». Максакова поразила подписчиков откровенным клипом
Подписчиков поразила не только смена репертуара, но и откровенные фото, которые стали клипом для композиции.
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Политика
Главы стран ЕС вновь не договорились по бюджету
Главы государств и правительств Евросоюза по итогам третьего дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики объединения после пандемии.
Известия 00:49
Игры
У консоли Xbox Series X появятся эксклюзивные игры
МонаВиста 14:16
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Орнитологи обнаружили у колибри скрытый от других птиц «канал связи»
Орнитологи из Университета штата Джорджия установили, что миниатюрный эквадорский колибри Hillstar, обитающий в горах Анды, создает голосом колебания в ультразвуковом диапазоне, которые не могут слышать другие виды птиц.
Evo-rus.com 11:01
Игры
В Сети появились материалы игры, отмененной из-за Ghost of Tsushima
Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.
ИА Красная Весна 15:15