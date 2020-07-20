Днем 20 июля МОЭК сообщила, что в начале июля отключала горячую воду в доме бизнес-класса, обслуживаемом УК «ПИК-Комфорт». В МОЭК назвали «ПИК-Комфорт» «одним из постоянных крупных должников» за теплоснабжение, указав, что включили компанию в тройку собственного антирейтинга должников.

ПИК назвал неверными данные МОЭК об отключении элитного дома от воды

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