Девелопер готов строить жилье от Читы до Сахалина В поисках новых рынков группа ПИК Сергея Гордеева пытается заручиться поддержкой властей ряда регионов, нетрадиционных для федеральных застройщиков жилья.

с чего всё началось

Девелоперская группа ПИК в ближайшие дни может подписать соглашение с министерством по развитию Дальнего Востока о строительстве жилья в отдельных городах региона общей площадью от 300 до 500 тысяч квадратных метров, сообщила газета "Ведомости".

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