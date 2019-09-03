Экономика
РИА НовостиПИК планирует строить жилье на Дальнем Востоке
Девелоперская группа ПИК в ближайшие дни может подписать соглашение с министерством по развитию Дальнего Востока о строительстве жилья в отдельных городах региона общей площадью от 300 до 500 тысяч квадратных метров, сообщила газета "Ведомости".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Девелопер готов строить жилье от Читы до Сахалина В поисках новых рынков группа ПИК Сергея Гордеева пытается заручиться поддержкой властей ряда регионов, нетрадиционных для федеральных застройщиков жилья.Коммерсантъвчера в 14:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 05:24, Вашингтон
Политика
Иран назвал условия возвращения к ядерной сделке
Тегеран вернется к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД, также известна как ядерная сделка) в том случае, если сможет продавать свою нефть или получит кредит в размере $15 млрд, «эквивалент данного количества нефти».
РБК 04:52
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Политика
Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом
Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Экономика
Орешкин: МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц
Минэкономразвития РФ предлагает в несколько раз снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, сообщил глава ведомства Максим Орешкин.
Российская газета 03:52
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Политика
Трамп «поздравил» Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Неучастие президента США Дональда Трампа в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые прошли в Варшаве, завершились окончательным конфузом - теперь его бурно обсуждают все американские СМИ.
Российская газета 02:14
Экономика
НОВАТЭК договорился о выходе на СПГ-рынок Индии
НОВАТЭК подписал с индийской компанией H-Energy Global Ltd меморандум в области поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Индию на долгосрочной основе.
РБК 04:40
Политика
В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия
В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей
Брызнув в лицо из газового баллончика, мужчина вырвал пакет с дорогими кроссовками известного модного бренда, стоимость которых составляет 300 тысяч рублей.
Российская газета 04:31
Происшествия
Российский мэр увидел про себя мемы и пожаловался в полицию
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».
Lenta.ru 05:20
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Хоккей
Главный тренер «Коламбуса» об уходе Панарина и Бобровского: «Я в бешенстве»
Главный наставник хоккейного клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла дал свой комментарий по поводу ухода из команды российских игроков — голкипера Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина.
REGNUM 03:58
Политика
СМИ сообщили о появлении фабрики провокаций в Москве
РЕН ТВ сообщает о появлении в Москве так называемой фабрики провокаций, где под видом наблюдателей готовят людей для срыва выборов 8 сентября.
Московская газета 04:19
Армия и оружие
Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-25
Как отмечает издание, в день проведения совещания произошло крушение учебного Су-25 в Ставропольском крае.
Lenta.ru вчера в 19:44
Экономика
На Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты
Памятные монеты, посвященные предоставлению томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), не вызвали интереса у покупателей, сообщила пресс-служба национального банка Украины (НБУ).
Взгляд.ру 05:13
Армия и оружие
В результате обстрела Горловки погибли двое военных ДНР
В ходе обстрелов окраин Горловки погибли двое военнослужащих Народной милиции ДНР.
REGNUM 04:24
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Российская газета 02:51
Шоу-бизнес
Запашный перенес экстренную операцию на позвоночнике
Заслуженному артисту России Аскольду Запашному потребовалась срочная помощь медиков.
Телеканал 360° 01:51
Происшествия
Задержан обокравший Федора Бондарчука и Евгения Миронова вор
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками полиции задержан подозреваемый в похищении мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса в Москве.
Вести.Ru вчера в 23:17
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости 01:46
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Технологии
Coincheck бесплатно раздаст криптовалюту. Нужно лишь ответить на вопросы
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК 05:00
Общество
В Москве трансгендер женился в СИЗО
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева проинформировала о свадьбе находящегося в женском СИЗО трансгендера и его избранницы.
Газета.Ru вчера в 10:47
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.
Известия вчера в 23:58
Происшествия
В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка
Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
Известия 05:11
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Космос
Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца
ТАСС 02 сентября в 20:01