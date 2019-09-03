Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПИК планирует строить жилье на Дальнем Востоке

Девелоперская группа ПИК в ближайшие дни может подписать соглашение с министерством по развитию Дальнего Востока о строительстве жилья в отдельных городах региона общей площадью от 300 до 500 тысяч квадратных метров, сообщила газета "Ведомости".
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с чего всё началось

ПИК перевалил за Байкал

Девелопер готов строить жилье от Читы до Сахалина В поисках новых рынков группа ПИК Сергея Гордеева пытается заручиться поддержкой властей ряда регионов, нетрадиционных для федеральных застройщиков жилья.
Коммерсантъвчера в 14:12

Подробнее о событии

Крупнейший девелопер в России планирует строить жилье на Дальнем Востоке

РБК04:22

ПИК планирует строить жилье на Дальнем Востоке

РИА Новости02:53

ПИК перевалил за Байкал

Коммерсантъвчера в 14:12

Крупный российский застройщик ПИК нацелился на Читу

Чита.Рувчера в 19:31

ПИК застроит Дальний Восток

CRE.RUвчера в 19:26

Группа ПИК построит жилье на Дальнем Востоке

Ведомостивчера в 17:23

Группа «ПИК» может выйти на рынок Дальнего Востока

Интерфакс02:08
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Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 05:24, Вашингтон
Политика

Иран назвал условия возвращения к ядерной сделке

Тегеран вернется к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД, также известна как ядерная сделка) в том случае, если сможет продавать свою нефть или получит кредит в размере $15 млрд, «эквивалент данного количества нефти».
РБК 04:52
Политика

Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Происшествия

Военные нашли пропавшего 13 дней назад в приморском лесу подростка

Газета.Ru 01:19
Политика

Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом

Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Экономика

Орешкин: МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц

Минэкономразвития РФ предлагает в несколько раз снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, сообщил глава ведомства Максим Орешкин.
Российская газета 03:52
Общество

Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом

Ведомости вчера в 22:23
Политика

Трамп «поздравил» Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Неучастие президента США Дональда Трампа в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые прошли в Варшаве, завершились окончательным конфузом - теперь его бурно обсуждают все американские СМИ.
Российская газета 02:14
Экономика

НОВАТЭК договорился о выходе на СПГ-рынок Индии

НОВАТЭК подписал с индийской компанией H-Energy Global Ltd меморандум в области поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Индию на долгосрочной основе.
РБК 04:40
Политика

В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии

В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия

В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей

Брызнув в лицо из газового баллончика, мужчина вырвал пакет с дорогими кроссовками известного модного бренда, стоимость которых составляет 300 тысяч рублей.
Российская газета 04:31
Происшествия

Российский мэр увидел про себя мемы и пожаловался в полицию

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».
Lenta.ru 05:20
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Хоккей

Главный тренер «Коламбуса» об уходе Панарина и Бобровского: «Я в бешенстве»

Главный наставник хоккейного клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла дал свой комментарий по поводу ухода из команды российских игроков — голкипера Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина.
REGNUM 03:58
Политика

СМИ сообщили о появлении фабрики провокаций в Москве

РЕН ТВ сообщает о появлении в Москве так называемой фабрики провокаций, где под видом наблюдателей готовят людей для срыва выборов 8 сентября.
Московская газета 04:19
Армия и оружие

Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-25

Как отмечает издание, в день проведения совещания произошло крушение учебного Су-25 в Ставропольском крае.
Lenta.ru вчера в 19:44
Экономика

На Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты

Памятные монеты, посвященные предоставлению томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), не вызвали интереса у покупателей, сообщила пресс-служба национального банка Украины (НБУ).
Взгляд.ру 05:13
Армия и оружие

В результате обстрела Горловки погибли двое военных ДНР

В ходе обстрелов окраин Горловки погибли двое военнослужащих Народной милиции ДНР.
REGNUM 04:24
Общество

В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Российская газета 02:51
Шоу-бизнес

Запашный перенес экстренную операцию на позвоночнике

Заслуженному артисту России Аскольду Запашному потребовалась срочная помощь медиков.
Телеканал 360° 01:51
Происшествия

Задержан обокравший Федора Бондарчука и Евгения Миронова вор

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками полиции задержан подозреваемый в похищении мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса в Москве.
Вести.Ru вчера в 23:17
Общество

ЦБ предупредил о новом способе хищения денег

Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости 01:46
Шоу-бизнес

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания вчера в 10:56
Технологии

Coincheck бесплатно раздаст криптовалюту. Нужно лишь ответить на вопросы

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК 05:00
Общество

В Москве трансгендер женился в СИЗО

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева проинформировала о свадьбе находящегося в женском СИЗО трансгендера и его избранницы.
Газета.Ru вчера в 10:47
Политика

Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы

Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Политика

Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи

Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.
Известия вчера в 23:58
Происшествия

В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка

Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
Известия 05:11
Экономика

Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Космос

Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца

ТАСС 02 сентября в 20:01
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