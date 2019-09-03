Экономика
РИА НовостиПИК планирует строить жилье на Дальнем Востоке
Девелоперская группа ПИК в ближайшие дни может подписать соглашение с министерством по развитию Дальнего Востока о строительстве жилья в отдельных городах региона общей площадью от 300 до 500 тысяч квадратных метров, сообщила газета "Ведомости".
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Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины
Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины.
ТАСС 08:25
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Мединский оскорбил взрослых любителей комиксов
Глава Минкульта РФ Владимир Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых людей к чтению комиксов.
BFM.ru 10:18
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США пообещали награду за разрушение финансовой сети КСИР Ирана
Деньги получит тот, кто предоставит данные, помогающие ликвидировать финансовую сеть иранского военно-политического формирования.
Говорит Москва 11:31
Авто
Volkswagen объявил скидки на седан Polo в желтом цвете
Автоновости дня 08:14
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Показан интерьер обновленной Lada 4x4
Ожидается, что по конвейерам обновленные Lada 4x4 поплывут в конце 2019 года. Стоимость нынешней версии начинается с отметки 562 900 рублей.
Quto.ru вчера в 04:40
Происшествия
Российский военный самолет Су-25 разбился на Кавказе
Российский военный самолет Су-25 разбился на Кавказе Штурмовик потерпел крушение, пилотов пока не нашли.
Экспресс газета вчера в 08:22
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Происшествия
Экс-футболиста «Реала» подозревают в распространении детского порно
В прокуратуре Гамбурга отметили, что проводят расследование в отношении гражданина Германии из-за распространения детского порно.
РЕН ТВ вчера в 17:08
Транспорт
Минтранс планирует отменить досмотр транзитных пассажиров
Минтранс России подготовил законодательные изменения для отмены досмотра на внутренних авиарейсах транзитных пассажиров.
Газета.Ru 07:50
Политика
Джонсон намерен провести внеочередные выборы в парламент 15 октября
Премьер Британии Борис Джонсон собирается провести внеочередные выборы в Палату общин парламента 15 октября.
Газета.Ru 07:26
Авто
Мантуров раскрыл планы по продаже автомобилей Aurus
«Думаю, в следующем году мы сможем поставить розничным клиентам до 50 машин, а в 2021 году уже рассчитываем выйти на выпуск более 500 автомобилей и постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5000 машин», — рассказал министр.
Автоновости дня вчера в 23:26
Футбол
Медведев рассказал о планах «Зенита» на зимнее трансферное окно
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб уже строит планы на зимнее трансферное окно.
Нева Спорт 11:04
Здоровье
В США впервые запретили электронные сигареты
Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 08:56
Экономика
Торговый дефицит США сократился в июле на 2,7%
Фото: EPA-EFE / ETIENNE LAURENT Дефицит торгового баланса в июле сократился на 2,7% и составил $54 млрд, свидетельствуют данные Министерства торговли США.
Вести.Финанс 09:17
Армия и оружие
В России создан бронеавтомобиль для охраны колонн с ядерным оружием
Создан новый бронеавтомобиль для охраны и сопровождения колонн 12-го Главного управления Минобороны РФ, перевозящих ядерное оружие.
Daily Storm 03:54
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА Новости вчера в 04:44
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы
Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.
РИА Новости 10:28
Происшествия
Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков
Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков, передает агентство «Москва».
Медиазона вчера в 03:43
Происшествия
СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции
Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки из России в бассейне в Турции.
RT на русском 06:51
Армия и оружие
Герасимов обсудил с Данфордом предотвращение инцидентов в Сирии
«В ходе телефонных переговоров военачальники обсудили ситуацию в Сирии в контексте предотвращения инцидентов при проведении операций по борьбе с террористическими формированиями», — говорится в сообщении пресс-службы российского Минобороны.
RT на русском 09:56
Происшествия
Заблудившийся в лесу в Приморье подросток найден спустя 13 дней
Участники поисковой операции нашли 15-летнего подростка, который заблудился в лесу в Приморье 23 августа, сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.
ТАСС вчера в 23:19
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну в мире
Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис поделился мнением о самой опасной стране в мире. По его словам, ей является Пакистан.
Накануне.Ru 01:26
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru 11:26
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Театры
Машков поставит два спектакля в Театре Олега Табакова
Аргументы и Факты 11:07