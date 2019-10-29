с чего всё началось

Армия и оружие Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.

Политика В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.

Шоу-бизнес У Максима Фадеева случился сердечный приступ Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.

Спорт Мария Ласицкене подарила машину своему тренеру Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высотку Мария Ласицкене решила отдать автомобиль, подаренный Федерацией бокса России, своему тренеру Геннадию Габрилянову.

Кино Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре престолов» «HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», — говорится в сообщении телеканала.

Авто Возрожденная марка De Tomaso осталась верна двигателям Ford Новые владельцы возрожденной марки De Tomaso поделились ключевыми данными о двигателе дебютировавшего летом на Фестивале скорости в Гудвуде ретрокупе P72.

Политика Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.

Происшествия В аварии с бензовозом под Кингисеппом пострадали три человека Как рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 29 октября около 22:40 на 245-м километра автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Крополье 51-летний мужчина за рулём Toyota Land Cruiser Prado врезался в бензовоз с 39-летним водителем.

Хоккей «Даллас» переиграл «Миннесоту» благодаря хет-трику Радулова «Даллас» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов забросил три шайбы и сделал голевую передачу.

Экономика Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта Экономисты усомнились в выполнении поставленных Министерством сельского хозяйства России задач по экспорту и отметили, что это возможно только при сокращении потребления продуктов россиянами.

Общество Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.

Экономика РБК: «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в суд на Вьетнам с требованием вернуть потраченные на создание ТЭС «Лонг-Фу-1» $250 млн, сообщил РБК со ссылкой на два источника.

Общество Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.

Наука Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.

Армия и оружие Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава» Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".

Шоу-бизнес Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей» Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.

Экономика Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов Государственный и гарантированный государством долг Украины вырос в сентябре на один процент, до почти 83 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Шоу-бизнес Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.

Политика Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.

Шоу-бизнес Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».

Общество Открылась вакансия мечты с зарплатой более двух миллионов рублей Британская компания Wowcher, позволяющая клиентам совершать выгодные покупки, ищет путешественника с зарплатой 25 тысяч фунтов стерлингов в год.