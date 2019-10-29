Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России

Девелоперская компания ПИК возглавила рейтинг самых надежных российских застройщиков, составленный Forbes.
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с чего всё началось

20 самых надежных застройщиков страны. Рейтинг Forbes

Показатель рассчитывается Единым реестром застройщиков и иллюстрирует, насколько аккуратно девелопер соблюдает декларируемые сроки ввода.
Forbesвчера в 00:06

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Forbes составил Топ-20 самых надежных застройщиков

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Forbes назвал самых надежных застройщиков в России

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Forbes впервые оценил финансовую надежность застройщиков

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ПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России

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Как друг главы Башкирии создал одну из самых быстрорастущих компаний России

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Forbes составил топ-20 российских застройщиков

Коммерсантъвчера в 02:10
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Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире

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Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью

Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
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Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

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СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

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Авто

Возрожденная марка De Tomaso осталась верна двигателям Ford

Новые владельцы возрожденной марки De Tomaso поделились ключевыми данными о двигателе дебютировавшего летом на Фестивале скорости в Гудвуде ретрокупе P72.
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Политика

Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru 28 октября в 13:18
Шоу-бизнес

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Национальная служба новостей вчера в 11:43
Происшествия

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Как рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 29 октября около 22:40 на 245-м километра автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Крополье 51-летний мужчина за рулём Toyota Land Cruiser Prado врезался в бензовоз с 39-летним водителем.
78.ru 01:42
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«Даллас» переиграл «Миннесоту» благодаря хет-трику Радулова

«Даллас» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов забросил три шайбы и сделал голевую передачу.
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Технологии

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Экономика

Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

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Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

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Экономика

РБК: «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

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Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

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Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами

Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
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Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»

Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
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Музыка

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

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Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов

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Политика

Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября

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В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
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Политика

Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
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Открылась вакансия мечты с зарплатой более двух миллионов рублей

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Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР

Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
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