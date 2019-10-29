Экономика
РИА НовостиПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России
Девелоперская компания ПИК возглавила рейтинг самых надежных российских застройщиков, составленный Forbes.
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Показатель рассчитывается Единым реестром застройщиков и иллюстрирует, насколько аккуратно девелопер соблюдает декларируемые сроки ввода.Forbesвчера в 00:06
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Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Super.ru 28 октября в 04:15
Спорт
Мария Ласицкене подарила машину своему тренеру
Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высотку Мария Ласицкене решила отдать автомобиль, подаренный Федерацией бокса России, своему тренеру Геннадию Габрилянову.
Вести.Ru вчера в 05:51
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», — говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
РИА Новости вчера в 09:36
Авто
Возрожденная марка De Tomaso осталась верна двигателям Ford
Новые владельцы возрожденной марки De Tomaso поделились ключевыми данными о двигателе дебютировавшего летом на Фестивале скорости в Гудвуде ретрокупе P72.
Motor вчера в 08:52
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru 28 октября в 13:18
Шоу-бизнес
Муж Лолиты отверг обвинения в изменах и мотовстве
Национальная служба новостей вчера в 11:43
Происшествия
В аварии с бензовозом под Кингисеппом пострадали три человека
Как рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 29 октября около 22:40 на 245-м километра автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Крополье 51-летний мужчина за рулём Toyota Land Cruiser Prado врезался в бензовоз с 39-летним водителем.
78.ru 01:42
Хоккей
«Даллас» переиграл «Миннесоту» благодаря хет-трику Радулова
«Даллас» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов забросил три шайбы и сделал голевую передачу.
Спорт-Экспресс вчера в 23:16
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Телеканал 360° вчера в 11:53
Экономика
Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта
Экономисты усомнились в выполнении поставленных Министерством сельского хозяйства России задач по экспорту и отметили, что это возможно только при сокращении потребления продуктов россиянами.
Lenta.ru 00:10
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Экономика
РБК: «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в суд на Вьетнам с требованием вернуть потраченные на создание ТЭС «Лонг-Фу-1» $250 млн, сообщил РБК со ссылкой на два источника.
Коммерсантъ 02:26
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный вчера в 09:59
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»
Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
Газета.Ru вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Музыка
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости вчера в 12:35
Экономика
Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов
Государственный и гарантированный государством долг Украины вырос в сентябре на один процент, до почти 83 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
РИА Новости вчера в 17:22
Политика
Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября
REGNUM вчера в 08:52
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Телепрограмма 28 октября в 00:34
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
РИА Новости вчера в 16:43
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru 27 октября в 17:26
Общество
Открылась вакансия мечты с зарплатой более двух миллионов рублей
Британская компания Wowcher, позволяющая клиентам совершать выгодные покупки, ищет путешественника с зарплатой 25 тысяч фунтов стерлингов в год.
URA.Ru 01:16
Происшествия
Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР
Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
REGNUM вчера в 10:03