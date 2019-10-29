с чего всё началось

Общество Ректор ВШЭ рассказал, кому достались бюджетные места в вузах России Впервые в истории высшего образования РФ на большую половину бюджетных мест в российских вузах зачислены отличники, заявил ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.

Политика Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".

Хоккей Овечкин вышел на 12-е место по шайбам в истории НХЛ Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 12-е место по числу голов в истории регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Политика Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.

Общество Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.

Экономика ПФР ожидает роста пенсий на 18% за три года В проект бюджета Пенсионного фонда России заложен рост пенсий на 18% за три года.

Футбол «Наполи» и «Аталанта» сыграли вничью «Наполи» сыграл вничью с «Аталантой» (2:2) в матче 10-го тура чемпионата Италии.

Политика МИД Турции вызвал посла США из-за резолюции о признании геноцида армян Американского посла в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции в связи с признанием палатой представителей США геноцида армян и принятием соответствующей резолюции, сообщило агентство Anadolu в Twitter.

Общество Сотни москвичей собрались возле «Яндекса» ради бесплатной колонки Утром 30 октября сотни москвичей пришли к офису компании «Яндекс» для того, чтобы получить бесплатную колонку «Яндекс.Станция Мини».

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Экономика Министр экономики Украины предложил снизить налоги Глава Минэкономики Украины Милованов предложил отменить единый социальный взнос и снизить налог на доходы физлиц.

Футбол Футбольный клуб «Уфа» в Кубке России уступил ЦСКА Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА В минувшие выходные футбольный клуб «Уфа» в Премьер-Лиге крупно уступил «Тамбову».

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.

Шоу-бизнес К Хэллоуину готова: Ольга Бузова предстала в образе Джокера К Хэллоуину готова: Ольга Бузова предстала в образе Джокера Певица и ведущая решила по-настоящему удивить своих фанатов, преобразившись в киношного злодея.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.

Политика В Кремле отреагировали на расстрел в воинской части в Забайкалье В разговоре с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что "совершенно неуместным" является вопрос о том, можно ли считать расстрел срочником военных провалом реформы армии, которая никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной.

Происшествия СК возбудил дело по факту смерти ребёнка в самолёте на Дальнем Востоке «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении ведомства.

Общество Twitter запретит политическую рекламу Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что 22 ноября вступит в силу запрет на политическую рекламу в этой социальной сети.

Политика Путин прибыл из Будапешта в Калининград Президент России Владимир Путин по завершении официального визита в Венгрию прилетел в Калининград.

Авто GM выпустил новый стильный кроссовер размером с Hyundai Creta СП General Motors-SAIC выпустило на китайский рынок новый бюджетный кроссовер Baojun RS-3.

Путешествия Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.

Игры Возвращение на Тедас: Dragon Age 4 выйдет в 2022 году Новая игра в серии Dragon Age выйдет не раньше апреля 2022 года.

Политика Посольство Израиля в России приостановило работу Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.