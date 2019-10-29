Экономика
РИА НовостиПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России
Девелоперская компания ПИК возглавила рейтинг самых надежных российских застройщиков, составленный Forbes.
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Показатель рассчитывается Единым реестром застройщиков и иллюстрирует, насколько аккуратно девелопер соблюдает декларируемые сроки ввода.Forbesвчера в 00:06
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Общество
Ректор ВШЭ рассказал, кому достались бюджетные места в вузах России
Впервые в истории высшего образования РФ на большую половину бюджетных мест в российских вузах зачислены отличники, заявил ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.
РИА Новости 09:01
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета 10:17
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru 17:52
Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по шайбам в истории НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 12-е место по числу голов в истории регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МК-Спорт 02:41
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС 15:33
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК 17:00
Экономика
ПФР ожидает роста пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда России заложен рост пенсий на 18% за три года.
Татар-информ 08:52
Футбол
«Наполи» и «Аталанта» сыграли вничью
«Наполи» сыграл вничью с «Аталантой» (2:2) в матче 10-го тура чемпионата Италии.
Спорт-Экспресс 15:59
Политика
МИД Турции вызвал посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
Американского посла в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции в связи с признанием палатой представителей США геноцида армян и принятием соответствующей резолюции, сообщило агентство Anadolu в Twitter.
РИА Новости 03:44
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 06:20
Общество
Сотни москвичей собрались возле «Яндекса» ради бесплатной колонки
Утром 30 октября сотни москвичей пришли к офису компании «Яндекс» для того, чтобы получить бесплатную колонку «Яндекс.Станция Мини».
Мослента 00:47
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Экономика
Министр экономики Украины предложил снизить налоги
Глава Минэкономики Украины Милованов предложил отменить единый социальный взнос и снизить налог на доходы физлиц.
ИА Новороссия 28 октября в 04:50
Футбол
Футбольный клуб «Уфа» в Кубке России уступил ЦСКА
Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА В минувшие выходные футбольный клуб «Уфа» в Премьер-Лиге крупно уступил «Тамбову».
Телеканал UTV 14:13
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Шоу-бизнес
К Хэллоуину готова: Ольга Бузова предстала в образе Джокера
К Хэллоуину готова: Ольга Бузова предстала в образе Джокера Певица и ведущая решила по-настоящему удивить своих фанатов, преобразившись в киношного злодея.
Экспресс газета вчера в 15:16
Шоу-бизнес
Яна Рудковская набрала лишний вес из-за лечения
Продюсер откровенно рассказала о проблемах со здоровьем.
7Дней.ру 14:00
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах
Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
Sunmag.me 11:45
Политика
В Кремле отреагировали на расстрел в воинской части в Забайкалье
В разговоре с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что "совершенно неуместным" является вопрос о том, можно ли считать расстрел срочником военных провалом реформы армии, которая никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной.
Газета.Ru вчера в 08:41
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти ребёнка в самолёте на Дальнем Востоке
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском 19:25
Общество
Twitter запретит политическую рекламу
Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что 22 ноября вступит в силу запрет на политическую рекламу в этой социальной сети.
Известия 18:15
Политика
Путин прибыл из Будапешта в Калининград
Президент России Владимир Путин по завершении официального визита в Венгрию прилетел в Калининград.
Интерфакс 18:25
Авто
GM выпустил новый стильный кроссовер размером с Hyundai Creta
СП General Motors-SAIC выпустило на китайский рынок новый бюджетный кроссовер Baojun RS-3.
Автоновости дня 11:27
Путешествия
Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога
Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.
Вечерние Челны 28 октября в 08:36
Игры
Возвращение на Тедас: Dragon Age 4 выйдет в 2022 году
Новая игра в серии Dragon Age выйдет не раньше апреля 2022 года.
REGNUM 08:32
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Политика
Россия может получить от Кубы только базу в Лурдесе
Очень интересный, позитивный визит, имеет особенность, что высокое руководство Российской Федерации посетило Кубу в сложный момент, когда происходит эскалация агрессии США против страны, и даёт урок миру в том, что позиция России и Кубы остаётся неизменной под угрозами Соединённых Штатов, — заявил 29 октября Диас-Канель в начале переговоров с Путиным.
News.ru вчера в 12:19