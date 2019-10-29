с чего всё началось

Политика В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.

Политика Зеленский отреагировал на начало разведения сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал начало процесса разведения войск в районе Золотого в Донбассе.

Армия и оружие Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.

Армия и оружие Вашингтон и Минск обсудили американские танки у границ Белоруссии Планы развертывания военных Штатов госсекретарь белорусского Совбеза Станислав Зась обговорил с временным поверенным в делах США Дженнифер Мур.

Общество Число моногородов в России могут сократить почти вдвое В России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170.

Культура Rolling Stone составил список самых страшных сериалов в истории Журнал Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов в истории кинематографа.

Религия Элладская православная церковь официально признала ПЦУ Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.

Происшествия Пять человек отравились угарным газом в Башкирии В жилом доме города Нефтекамска из-за отравления газом погибла одна женщина, еще четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы.

Здоровье Замгубернатора проинспектировала ход ремонта детских поликлиник Курска В детских поликлиниках после ремонта должны появиться кабинеты неотложной помощи, открытые регистратуры, call-центры, отдельные кабинеты для выдачи справок, игровые зоны и зоны отдыха.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Авто Опытную партию новых Lada 4х4 собрали на АвтоВАЗе Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).

Шоу-бизнес В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.

Хоккей Евгений Малкин не увидел ничего плохого в гражданстве США Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил информацию об имеющемся у него паспорте США.

Здоровье Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением 7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.

Гаджеты Apple презентовала наушники AirPods Pro AirPods Pro не являются новым поколением AirPods, так как это полностью новый продукт, который очень сильно отличается от классической модели беспроводных наушников.

Здоровье Врач назвал причины «омоложения» инсульта Инсульт все чаще стал встречаться у людей молодого возраста из-за изменения образа жизни человека, в том числе заболевание возникает по причине постоянного стресса, гиподинамии, неправильного питания.

Шоу-бизнес Стас Пьеха отметил юбилей творческой деятельности в Кремле Певец Стас Пьеха отпраздновал 15-летие на сцене большим концертом в Кремле.

Общество Ургант прокомментировал слова Поперечного о цензуре в своем шоу Телеведущий Иван Ургант прокомментировал слова комика Данилы Поперечного о шутке, вырезанной из эфира «Вечернего Урганта» на Первом канале.

Космос Curiosity сделал новое селфи на Марсе Марсоход Curiosity прислал новое селфи с поверхности Красной планеты.