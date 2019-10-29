Экономика
РИА НовостиПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России
Девелоперская компания ПИК возглавила рейтинг самых надежных российских застройщиков, составленный Forbes.
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Показатель рассчитывается Единым реестром застройщиков и иллюстрирует, насколько аккуратно девелопер соблюдает декларируемые сроки ввода.Forbes00:06
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Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Российская газета 08:41
Шоу-бизнес
Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после слухов об инфаркте
Музыкант Максим Фадеев прокомментировал слухи о том, что он перенес инфаркт.
РЕН ТВ 08:56
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Политика
Зеленский отреагировал на начало разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал начало процесса разведения войск в районе Золотого в Донбассе.
Вечерняя Москва 10:43
Общество
Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля
Российская газета 08:31
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии
На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.
РИА Новости 10:38
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Армия и оружие
Вашингтон и Минск обсудили американские танки у границ Белоруссии
Планы развертывания военных Штатов госсекретарь белорусского Совбеза Станислав Зась обговорил с временным поверенным в делах США Дженнифер Мур.
Утро.ru 12:40
Общество
Число моногородов в России могут сократить почти вдвое
В России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170.
REGNUM 01:37
Шоу-бизнес
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
Газета.Ru 10:50
Культура
Rolling Stone составил список самых страшных сериалов в истории
Журнал Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов в истории кинематографа.
iReactor 27 октября в 12:50
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск
Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
РБК 11:27
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Газета.Ru 12:52
Происшествия
Пять человек отравились угарным газом в Башкирии
В жилом доме города Нефтекамска из-за отравления газом погибла одна женщина, еще четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы.
РБК 06:06
Здоровье
Замгубернатора проинспектировала ход ремонта детских поликлиник Курска
В детских поликлиниках после ремонта должны появиться кабинеты неотложной помощи, открытые регистратуры, call-центры, отдельные кабинеты для выдачи справок, игровые зоны и зоны отдыха.
46ТВ 10:07
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Авто
Опытную партию новых Lada 4х4 собрали на АвтоВАЗе
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Армия и оружие
Комплекс «Панцирь-С» выполнил стрельбы на учениях в Сербии
ТАСС 26 октября в 10:22
Политика
В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа
Трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа завершились в Брюсселе, пишет ТАСС.
Инфорос вчера в 12:31
Шоу-бизнес
В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного
Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Inkazan вчера в 06:36
Хоккей
Евгений Малкин не увидел ничего плохого в гражданстве США
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил информацию об имеющемся у него паспорте США.
Lenta.ru 01:40
Здоровье
Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru 26 октября в 16:35
Гаджеты
Apple презентовала наушники AirPods Pro
AirPods Pro не являются новым поколением AirPods, так как это полностью новый продукт, который очень сильно отличается от классической модели беспроводных наушников.
Astera вчера в 15:10
Здоровье
Врач назвал причины «омоложения» инсульта
Инсульт все чаще стал встречаться у людей молодого возраста из-за изменения образа жизни человека, в том числе заболевание возникает по причине постоянного стресса, гиподинамии, неправильного питания.
Взгляд.ру 11:02
Шоу-бизнес
Стас Пьеха отметил юбилей творческой деятельности в Кремле
Певец Стас Пьеха отпраздновал 15-летие на сцене большим концертом в Кремле.
Вечерняя Москва 03:48
Общество
Ургант прокомментировал слова Поперечного о цензуре в своем шоу
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал слова комика Данилы Поперечного о шутке, вырезанной из эфира «Вечернего Урганта» на Первом канале.
Lenta.ru 12:32
Космос
Curiosity сделал новое селфи на Марсе
Марсоход Curiosity прислал новое селфи с поверхности Красной планеты.
МИР 24 вчера в 07:25
Здоровье
Министр здравоохранения НСО рассказал о новом порядке диспансеризации
Хальзов отметил ряд нововведений, которые направлены на упрощение и удобство прохождения диспансеризации.
RuNews24.ru 04:53