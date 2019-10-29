Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России

Девелоперская компания ПИК возглавила рейтинг самых надежных российских застройщиков, составленный Forbes.
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с чего всё началось

20 самых надежных застройщиков страны. Рейтинг Forbes

Показатель рассчитывается Единым реестром застройщиков и иллюстрирует, насколько аккуратно девелопер соблюдает декларируемые сроки ввода.
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