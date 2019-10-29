с чего всё началось

Общество Минобрнауки повысило баллы ЕГЭ для 252 вузов Минобрнауки России установило для всех своих 252 подведомственных вузов значение минимальных баллов ЕГЭ выше тех, что определяет Рособрнадзор.

Экономика Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).

Политика Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.

Происшествия Подросток открыл стрельбу в московской школе Ученик одной из школ на севере столицы выстрелил из пистолета в образовательном учреждении, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Экономика Акции «Газпрома» обновили 11-летний максимум «Интерфакс» назвал акции «Газпрома» одними из самых перспективных с целью до конца года — бумаги могут превысить 300 руб./шт. к концу 2019.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).

Экономика Россияне ежегодно теряют 445 млрд рублей из-за контрсанкций Сегодня, 29 октября 2019 года, стало известно, чтоо россияне ежегодно теряют 445 млрд рублей или по 3 тысяч рублей на одного человека из-за продовольственного эмбарго, объявленного в ответ на антироссийские санкции.

Гаджеты Apple презентовала наушники AirPods Pro AirPods Pro не являются новым поколением AirPods, так как это полностью новый продукт, который очень сильно отличается от классической модели беспроводных наушников.

Шоу-бизнес Брэдли Купер вместе с дочерью посетили Центр Кеннеди в Вашингтоне Многие считали, что причиной их расставания стал роман Бредли Купера и Леди Гаги, но на самом деле дело было в том, что звездная пара давно потеряли интерес друг другу и жили вместе только ради их дочери Леа де Сьен Шейк Купер.