Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России

Девелоперская компания ПИК возглавила рейтинг самых надежных российских застройщиков, составленный Forbes.
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с чего всё началось

20 самых надежных застройщиков страны. Рейтинг Forbes

Показатель рассчитывается Единым реестром застройщиков и иллюстрирует, насколько аккуратно девелопер соблюдает декларируемые сроки ввода.
Forbesвчера в 00:06

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Forbes составил Топ-20 самых надежных застройщиков

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Forbes впервые оценил финансовую надежность застройщиков

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ТАССвчера в 03:37
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Общество

Минобрнауки повысило баллы ЕГЭ для 252 вузов

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Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт

По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

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Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26

В Иркутской области один из пропавших без вести после паводка обнаружен погибшим, таким образом, число жертв возросло до 26 человек.
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WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн

Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
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Зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов

Газета.Ru вчера в 09:14
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Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Политика

Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии

Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».
RT на русском 04:41
Экономика

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК 28 октября в 17:00
Политика

Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
РИА Новости 05:48
Общество

В очередь за бесплатными колонками «Яндекса» встали сотни человек

РБК 05:11
Происшествия

Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его

Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Газета.Ru вчера в 12:51
Происшествия

Подросток открыл стрельбу в московской школе

Ученик одной из школ на севере столицы выстрелил из пистолета в образовательном учреждении, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Российская газета 05:40
Экономика

Акции «Газпрома» обновили 11-летний максимум

«Интерфакс» назвал акции «Газпрома» одними из самых перспективных с целью до конца года — бумаги могут превысить 300 руб./шт. к концу 2019.
Коммерсантъ 05:54
Армия и оружие

Украина планирует провести учения с ракетными стрельбами возле Крыма

ФедералПресс вчера в 08:55
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Lenta.ru вчера в 06:13
Авто

Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать

Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня 27 октября в 11:42
Экономика

Россияне ежегодно теряют 445 млрд рублей из-за контрсанкций

Сегодня, 29 октября 2019 года, стало известно, чтоо россияне ежегодно теряют 445 млрд рублей или по 3 тысяч рублей на одного человека из-за продовольственного эмбарго, объявленного в ответ на антироссийские санкции.
Саминвестор вчера в 02:20
Политика

В МИД прокомментировали начало отвода сил в Золотом

Россия позитивно оценивает начало отвода сил в Золотом в Донбассе, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
РИА Новости 04:34
Армия и оружие

Россия озабочена количеством спутников США в космосе

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Apple презентовала наушники AirPods Pro

AirPods Pro не являются новым поколением AirPods, так как это полностью новый продукт, который очень сильно отличается от классической модели беспроводных наушников.
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Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

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Брэдли Купер вместе с дочерью посетили Центр Кеннеди в Вашингтоне

Многие считали, что причиной их расставания стал роман Бредли Купера и Леди Гаги, но на самом деле дело было в том, что звездная пара давно потеряли интерес друг другу и жили вместе только ради их дочери Леа де Сьен Шейк Купер.
ГЛАС.RU 28 октября в 12:00
Общество

За год у россиян украли 1,5 млрд рублей через интернет-банкинг

Глава Общественной палаты по развитию информационного сообщества и СМИ Александр Малькевич сообщил, что в прошлом году три четверти суммы ущерба от кибермошенничества (всего 2 млрд рублей) пришлись на хищения через интернет-банкинг (1.5 млр рублей).
Московский Комсомолец 04:40
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Россиян предупреждают о шапках, вызывающих рак кожи

Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
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Политика

Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября

REGNUM вчера в 08:52
Космос

Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе

Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Life.ru вчера в 11:00
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Rolling Stone назвал самые страшные сериалы в истории телевидения

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Происшествия

СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

РИА Новости вчера в 09:36
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