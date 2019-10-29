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Общество Соловьев ввязался в драку с украинскими экспертами Во время съемок программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» произошла драка между украинскими экспертами — Александром Семченко и Василем Вакаровым.

Происшествия Под Новосибирском произошло сильное землетрясение Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.

Шоу-бизнес Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.

Общество Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов 77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.

Происшествия Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.

Общество Врачи дали рекомендации по предупреждению инсульта Симптомы развития инсульта являются неочевидными, по этой причине люди не догадываются, что пребывают в зоне риска.

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Политика В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.

Шоу-бизнес 45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.

Здоровье Причины инсультов у молодых россиян назвал врач Спровоцировать инсульт даже у молодых людей могут острый стресс, курение, малоподвижный образ жизни и плохой сон, сообщает РБК.

Шоу-бизнес Настя Каменских поделилась с подписчиками фото из Мексики Певица Настя Каменских поделилась с подписчиками фото с отдыха в Мексике.

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Армия и оружие В США намекнули на последние в истории России «смертоносные самолеты» Имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные еще во времена СССР, благодаря модернизации до сих пор представляют серьезную опасность для вероятного противника, тогда как разработка замены таких самолетов является непростым делом, пишет The National Interest.

Политика Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.

Космос Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.

Экономика Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

Шоу-бизнес Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.

Армия и оружие Минобороны РФ усомнилось в уничтожении аль-Багдади Минобороны России не располагает достоверными данными о проведении военнослужащими США операции по уничтожению главаря запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

Фигурное катание Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице По данным синоптиков, днем в столице и области ожидается облачная погода, местами осадки в виде дождя и мокрого снега.

Экономика Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.

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