Группа ПИК планирует производить на Сахалине модульные домокомплекты, сообщает пресс-служба компаний. Предполагается, что предприятие расположится на территории индустриального парка в Корсаковском районе.

Политика Сурков освобожден от должности помощника Путина Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.

Экономика В Оренбуржье снизилась величина прожиточного минимума В Оренбургской области величина прожиточного минимума на душу населения за III квартал 2019 года составила 9407 рублей, сообщает Оренбургстат.

Политика Небензя заявил о саботаже минских соглашений Украиной Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что из 13 пунктов минских соглашений пока выполняются только два.

Общество Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова родила Джигану долгожданного сына Жена российского и украинского рэпера Джигана Оксана Самойлова подарила известному супругу сына. Мальчик родился в частной клинике Майами.

Авто Рассекречены фото первых прототипов Aurus В распоряжении наших коллег из «Российской газеты» оказались эксклюзивные фотографии первых прототипов двух моделей Aurus – внедорожника Komendant и минивэна Arsenal.

Фигурное катание Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.