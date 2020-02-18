Экономика
Арендатор.руПИК запустит производство модульных домов на Сахалине
Группа ПИК планирует производить на Сахалине модульные домокомплекты, сообщает пресс-служба компаний. Предполагается, что предприятие расположится на территории индустриального парка в Корсаковском районе.
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Лимаренко: Производство домов на конвейере может удешевить квадратный метр на Сахалине
РИА Сахалин-Курилывчера в 01:26
Масштабное производство модульных домов запустят на Сахалине - власти
Интерфакс - Россия17 февраля в 22:35
Дома с конвейера уменьшат сроки строительства на Сахалине до нескольких недель
Сахалин.Инфовчера в 17:28
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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