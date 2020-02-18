Экономика

Арендатор.руАрендатор.руПИК запустит производство модульных домов на Сахалине

Группа ПИК планирует производить на Сахалине модульные домокомплекты, сообщает пресс-служба компаний. Предполагается, что предприятие расположится на территории индустриального парка в Корсаковском районе.
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