Общество
Газета.RuПМЭФ отменили из-за коронавируса
Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости". По его словам, это сделано с целью защитить здоровье российских граждан, гостей и участников форума.
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Для Петербурга это крайне неприятное известие. Каждый Международный экономический форум для нашего города — это как премьера нового спектакля. Мы готовимся показать наши достижения, вкладываем средства в развитие дорожной инфраструктуры.
— Евгений Елин, российский политикREGNUM 13:51
с чего всё началось
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить форум в 2020 году в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участницах ПМЭФ.Интерфакс12:36
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