Общество

Газета.RuГазета.RuПМЭФ отменили из-за коронавируса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости". По его словам, это сделано с целью защитить здоровье российских граждан, гостей и участников форума.
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Евгений Елин
Для Петербурга это крайне неприятное известие. Каждый Международный экономический форум для нашего города — это как премьера нового спектакля. Мы готовимся показать наши достижения, вкладываем средства в развитие дорожной инфраструктуры.
— Евгений Елин, российский политикREGNUM 13:51
с чего всё началось

ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить форум в 2020 году в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участницах ПМЭФ.
Интерфакс12:36

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Петербургский дневник13:20

Петербургский международный экономический форум в 2020 году отменён из-за коронавируса

78.ru12:37

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса

Фонтанка.Ру12:37

ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса

Интерфакс12:36

Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса

РИА Новости12:46

Какие мероприятия отменились из-за коронавируса

Коммерсантъ13:07
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Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
РИА Новости 13:52
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Газета.Ru 06:41
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Из-за коронавируса на Украине запретят массовые мероприятия

Первый случай заражения китайским коронавирусом был выявлен на Украине 3 марта.
РБК 08:07
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Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства РФ

В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
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Чем закончился сериал «Триггер»

Премьера сериала «Триггер» состоялась 10 февраля на Первом канале.
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Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
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В Брянске потушили пожар в модном баре «Rollings»

РИА Стрела 13:55
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своем пребывании в местах лишения свободы.
РИА Новости 10:11
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Адвокат: представленный в CAS документ не объясняет подделку подписей

Представленное Международным олимпийским комитетом (МОК) в Спортивный арбитражный суд (CAS) заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова не объясняет подделку его подписей в документах, являющихся доказательствами по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, заявил адвокат спортсменок Алексей Панич.
РИА Новости 12:01
Здоровье

В Краматорске у украинки подозревают коронавирус

Жительницу украинского Краматорска госпитализировали и проверяют на коронавирус после ее возвращения из Таиланда, сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.
РИА Новости 14:35
Здоровье

На Сахалине завершились учения по профилактике коронавируса

В аэропорту Южно-Сахалинска прошли масштабные учения по профилактике коронавируса нового типа 5 марта, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
Красная весна 05:29
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Асад назвал условие для восстановления отношений с Турцией

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Эпидемия коронавируса: ученые сообщили хорошую новость для курильщиков

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Наука

Выявлен более агрессивный подтип коронавируса

Коронавирус разделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.
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Армия и оружие

Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
РИА Новости 15:10
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Правительство сможет ограничивать цены на лекарства в период эпидемий

Правительство РФ хотят наделить правом ограничивать максимальные цены на лекарства и медицинские изделия в случае угроз распространения эпидемий, подобных коронавирусу.
9111.ru 03 марта в 10:46
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До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси

25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.
Интерфакс 03 марта в 19:58
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