Общество

Газета.RuГазета.RuПМЭФ отменили из-за коронавируса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости". По его словам, это сделано с целью защитить здоровье российских граждан, гостей и участников форума.
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с чего всё началось

ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить форум в 2020 году в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участницах ПМЭФ.
Интерфакс12:36

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«Кажется, мы все немного в фильме про апокалипсис». Из-за коронавируса отменяется петербургский Давос

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Какие мероприятия отменились из-за коронавируса

Коммерсантъ13:07

Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса

РИА Новости12:46

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78.ru12:37

ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса

Интерфакс12:36

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Петербургский дневник13:20

Эксперты оценили убытки от отмены ПМЭФ-2020

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В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом

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Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
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Происшествия

В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП

Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
Известия 11:11
Футбол

В АПЛ отказались от рукопожатий перед матчами из-за коронавируса

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Индонезия «бросила вызов» НАСА, проведя испытания новой ракеты

Малоизвестное широкой общественности индонезийское космическое агентство осуществило успешный запуск ракеты-носителя собственного производства с пусковой площадки, расположенной в покрытой редкой растительностью пустоши Восточной Явы.
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Сенатор Уоррен вышла из президентской гонки в США

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выбыла из дальнейшего участия в предвыборной кампании Демократической партии.
ТАСС 11:45
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
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Правительство России создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики, говорится на сайте кабинета министров.
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Ростовчанка Костенко раскрыла имя второго ребёнка

Стало известно имя, которое ростовчанка Костенко и её супруг Дмитрий Тарасов дали своему второму ребёнку.
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Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета

Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Lenta.ru 10:16
Технологии

В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость

Эксперты отметили, что данная ошибка присутствует в большинстве чипсетов Intel, выпущенных за последние пять лет.
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«Металлург» уступил «Барысу» в матче плей-офф КХЛ

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Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ

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Женщины живут дольше мужчин из-за различия половых хромосом

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Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

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Чемпионат мира по хоккею могут перенести в Россию

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует создать новый турнир в формате Лиги чемпионов, который пройдет летом 2021 года, сообщает Daily Mail.
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Во Франции депутат и сотрудник парламента заболели коронавирусом

Как сообщает радио France Info, председатель Национального собрания Франции Ришар Ферран сообщил, что в Нижней палате парламента страны зафиксировано два случая заражения коронавирусом COVID-2019.
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Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».
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Realme представила бюджетные смартфоны Realme 6 и 6 Pro

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Александр Тихонов прокомментировал обвинения в доносе на Логинова

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева.
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«Сент-Этьен» сыграет в финале Кубка Франции

"Сент-Этьен" вышел в финал Кубка Франции. В полуфинальном поединке команда одолела "Ренн" со счетом 2:1.
Газета.Ru 17:20
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