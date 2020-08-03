с чего всё началось

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности еврозоны в июле вырос до 54,8 пункта — это самый высокий показатель с середины 2018 года, в июне PMI составлял 48,5 пункта. Такие данные опубликовала сегодня, 3 августа, аналитическая компания IHS Markit.

PMI еврозоны вернулся к росту в июле, составив 54,8 пункта

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Общество «Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2» В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». 1,9K

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Москва, 3 августа 2020, 17:59 — REGNUM Дипломатический паспорт будет выдан Дмитрию Медведеву — заместителю председателя Совета безопасности РФ, сообщается 3 августа на интернет-портале правовой информации. 485

Общество Минобороны сообщило итоги обследования испытавших вакцину добровольцев Итоговое обследование добровольцев, протестировавших российскую вакцину от коронавируса, показало наличие иммунитета и не выявило побочных реакций. 34

Театры «Цифровой театр» объявляет конкурс зрительских отзывов Журнал «Театрал» и дирекция первого онлайн-фестиваля «Цифровой театр» объявляют конкурс на самый интересный отзыв на онлайн-проекты, участвующие в смотре с 1 по 7 августа.

Шоу-бизнес Асмус прокомментировала сообщения о свадьбе Харламова Асмус находится под пристальным вниманием своих поклонников после того, как они с шоуменом Гариком Харламовым объявили о разводе. 9

Футбол Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление. 64

Общество В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК. 872

Экономика Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей. 102