Экономика

КоммерсантъКоммерсантъPMI еврозоны вернулся к росту в июле, составив 54,8 пункта

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности еврозоны в июле вырос до 54,8 пункта — это самый высокий показатель с середины 2018 года, в июне PMI составлял 48,5 пункта. Такие данные опубликовала сегодня, 3 августа, аналитическая компания IHS Markit.
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В июле индекс Russia PMI Manufacturing, характеризующий деловую конъюнктуру в секторе обрабатывающей промышленности, снизился до 48,4 балла после июньских 49,4. Об этом сообщила
 компания IHS Markit, которая подсчитывает этот показатель.
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