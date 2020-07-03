Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в июне вырос до 47,8 пункта с 35,9 пункта в мае, говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit. Значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о росте экономической активности, ниже 50 — о спаде.

Индекс деловой активности в сфере услуг в России в июне вырос до 47,8

Политика Путин назвал принятие поправок в Конституцию волей народа Поправки в Конституцию страны вступают по воле народа, заявил президент России Владимир Путин.

Политика Путин указал на важность запрета на отчуждение российских территорий Поправки к Конституции в части запрета на отчуждение территорий страны важны сразу для нескольких регионов России, заявил президент Владимир Путин на встрече в пятницу с рабочей группой, готовившей изменения в Основной закон. 1

Происшествия Момент ДТП с Lamborghini в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео ДТП с участием Lamborghini в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как спорткар столкнулся с седаном Renault Logan. 13

Здоровье Из-за COVID в Югре усилят контроль за детьми В Югре количество инфицированных COVID детей увеличивается с каждым днем.

Политика В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.

Общество Профсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам газеты 10 требований Профсоюз, объединяющий сотрудников газеты «Ведомости», направил новому владельцу издания Ивану Еремину и главе компании-издателя Михаилу Нелюбину письмо, в которой указал на «неоднократные случаи цензуры» со стороны недавно назначенного главным редактором Андрея Шмарова.

Политика Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть. 1,1K

Здоровье ЕК разрешила использовать «Ремдесивир» для лечения коронавируса Еврокомиссия (ЕК) в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий.

Единоборства Названа причина смерти отца Хабиба Нурмагомедова Телеграм-канал Mash сообщает, что причиной смерти спортсмена, тренера Абдулманапа Нурмагомедова, отца бойца Хабиба Нурмагомедова, стал сепсис и кровоизлияние в мозг. 7

Общество Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой. 14

Происшествия СМИ: в Дейр-эз-Зоре напали на колонну американских военных Взрывное устройство сработало на пути следования колонны американских военных в поселении Сабха в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийская государственная теле-радио компания со ссылкой на местные источники.

Политика Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против. 9K

Кино Генри Кавилл опроверг слухи о своем возвращении к роли Супермена Генри Кавилл решительно опроверг упорно продолжающие циркулировать слухи о том, что он вернётся к роли Супермена.

Футбол «Локомотив» заявил о готовности обменять Миранчука на Лаксальта В клубе заявили о готовности взять Ласкальта с доплатой в 25 млн евро.

Происшествия Голунову спустя год вернули изъятые телефон и флэшки Журналист Иван Голунов сообщил, что спустя год после задержания полицией по делу о наркотиках ему вернули изъятые при обыске личные вещи. 4