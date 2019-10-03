Экономика

ТАССТАССPMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре упал до 46,3 пункта

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2019 года опустился до отметки в 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Орешкин назвал вызывающий тревогу за экономику России индекс

РБК11:50

Падение индекса встревожило Орешкина

Росбалт11:25

Индекс PMI в российской сфере услуг в сентябре вырос до 53,6 пункта

ТАСС02:25

Рухнувший в сентябре индекс PMI в обработке «вызывает тревогу», объясняется слабостью внешнего и внутреннего спроса - Орешкин

Финмаркет09:34

Орешкин высказал тревогу по поводу динамики индекса PMI в обработке РФ

ПРАЙМ09:32

Орешкин встревожен падением активности в обрабатывающих отраслях

Вести.Финанс10:38

Индекс PMI сферы услуг в РФ в сентябре вырос до 53,6 балла

Finam.Ru02:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
Культура

Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая

Слово и Дело вчера в 16:09
Происшествия

Премьер Ирака объявил в Багдаде комендантский час

ТАСС вчера в 18:49
Футбол

«Краснодар» вслед за ЦСКА проиграл испанцам в Лиге Европы

"Краснодар" проиграл дома испанскому "Хетафе" со счетом 1:2. Российский клуб занимает последнюю строчку в таблицы группы C Лиги Европы UEFA.
Ридус 17:46
Политика

Найдены доказательства высадки российского спецназа в Норвегии

МонаВиста 07:40
Автоспорт

Немецкие гонки. «Игора Драйв» примет российский этап DTM

Российский этап DTM пройдет на кольцевой трассе "Игора Драйв" 29-31 мая 2020 года.
DP.RU 09:53
Кино

Фильм про Джокера вышел в российский прокат

Сегодня в российский прокат выходит блокбастер «Джокер».
Вечерняя Москва 09:44
Происшествия

Стала известна судьба украденных российской кассиршей миллионов рублей

Муж кассирши банка, похитившей 20 миллионов рублей, проиграл большую часть денег в букмекерских конторах.
Lenta.ru 05:33
Кино

Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2»

Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.
Газета.Ru 07:20
Политика

Путин: Европа и США до сих пор не ответили на заявления России об РСМД

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы и США до сих пор не отреагировали на заявления Москвы об условии неразмещения российских ракет средней и меньшей дальности в регионах мира, «как будто оглохли».
RT на русском 13:17
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Политика

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 16:20
Происшествия

Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета

Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.
Коммерсантъ 05:06
Происшествия

Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице

Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Происшествия

В Псковской области десантник погиб во время прыжка с парашютом

РИА Новости 13:08
Шоу-бизнес

СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

У актрисы Натальи Бочкаревой частично парализовало лицо после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители, заявил друг артистки, музыкант Андрей Ковалев в интервью "СтарХиту".
РИА Новости 17:52
Гаджеты

Xiaomi 24 октября представит смартфон Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп

Китайская компания Xiaomi в ближайшее время представит смартфон Mi CC9 Pro, главной особенностью которого станет 108-мегапиксельная камера.
NewInform вчера в 10:36
Общество

В Лондоне за рекордную сумму продали картину Бэнкси

Известия 15:27
Недвижимость

В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru вчера в 09:34
Происшествия

Нетрезвая толпа попыталась прорваться на Хованское кладбище

Lenta.ru 15:40
Здоровье

Законопроект об отказе в соцобслуживании на дому внесен в Госдуму

Законопроект о возможном отказе в социальном обслуживании на дому внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.
REGNUM 17:00
Общество

Стрим: Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – Предрелизная трансляция

Прямая трансляция начнется в 18:00 по московскому времени.
Srnsk вчера в 10:12
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Шоу-бизнес

Театр «Ленком» отказал Поргиной в концерте памяти Караченцова

Людмила Поргина ранее договорилась с руководством «Ленкома» о концерте в честь Николая Караченцова.
Территория новостей 14:19
Политика

МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными

Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Происшествия

Родители изнасиловали дочь вместе с друзьями в Брянской области

News.ru вчера в 13:01
Гаджеты

Microsoft Surface Pro X: планшет на фирменном ARM-процессоре

The GEEK вчера в 11:10
Политика

Президент РФ оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе

Если у президента Украины Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта в Донбассе, то он утвердится как честный политик, считает российский лидер Владимир Путин.
News.ru 14:50
Финансы

Фондовый рынок США продолжил падение

Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:17
Игры

«Билайн» запустит в России облачную игровую платформу

Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») рассказала о готовящемся запуске своей игровой облачной экосистемы Beeline Gaming.
Forbes 11:48
Наука

Бактерии сами подсказали ученым идею нового антибиотика

Ученые из Имперского колледжа Лондона обнаружили у бактерий Pseudomonas aeruginosa токсин, который можно использовать в качестве антибиотика.
Naked Science 01 октября в 14:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное