Политика
Газета.RuПНС Ливии объявило о прекращении огня
Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о готовности прекратить огонь на западе страны. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии с полуночи 12 января 2020 года.
Читать в источнике
Оценить117
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Происшествия
Из ФСБ уволены сотрудники, снимавшие стрельбу на Лубянке
Вечером 19 декабря в Москве неподалёку от здания ФСБ, расположенного на Лубянке, неизвестный открыл стрельбу.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа жилого дома в центре Москвы.
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
Футбол
Суперкубок Испании. «Реал» сыграет в финале с «Атлетико»
Политика
ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента
По итогам слушаний Верховного суда (ВС) Абхазии, прошедших 9 января, суд признал незаконным решение Центризбиркома о результатах повторного голосования на выборах и постановил назначить новые.
Экономика
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Происшествия
В России пьяный школьник убил отчима
В Санкт-Петербурге полиция задержала школьника, подозреваемого в убийстве отчима. Об этом сообщает телеканал «78».
Общество
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
Теннис
Андрей Рублёв выиграл турнир в Дохе
Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира АТ-250, который проходил в Дохе.
Общество
Хоакина Феникса арестовали за участие в акции протеста
Вместе с будущим номинантом на «Оскар» в толпе были замечены Мэгги Джилленхол и 82-летняя Джейн Фонда, которая уже четыре раза была арестована за участие в подобных акциях, но останавливаться не планирует.
Здоровье
Медики рассказали о признаке диабета, который появляется во время еды
Как объясняет Diabetes.co.uk, при диабете глюкоза из крови не может попасть в клетки из-за резистентности к инсулину или в результате нехватки этого вещества.
Экономика
Какие акции принесли убыток в прошлом году
РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери
Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Армия и оружие
В ЛНР заявили об одном за сутки нарушении режима тишины со стороны ВСУ
Фигурное катание
СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете, рассказали специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.
Футбол
Тарасов прибыл на медосмотр «Рубина»
Футбол
Дуглас Сантос ответил, перейдет ли он в «Васко да Гама»
Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от второй половины сезона и рассказал о том, как провел отпуск.
Политика
СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель
Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса.
Армия и оружие
Украинские радикалы продемонстрировали «подготовку к реинтеграции» Донбасса
Украинские радикалы из организации С14 (Организация, деятельность которой запрещена в РФ) продемонстрировали как представители организации «готовятся к реинтеграции» Донбасса в состав Украины.
Общество
Меган Маркл подписала контракт с Disney
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney.
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Авто
Стоит ли покупать подержанный Hyundai ix35
Стоит ли покупать «корейца», и не разорит ли машина очередного владельца, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Политика
Украина выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших при крушении Boeing
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших в катастрофе Boeing 737 в Иране.
Общество
Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть
Общество
Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты
В ходе плановых учений Министерства обороны России в Актюбинской области Казахстана было зафиксировано падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест.
Политика