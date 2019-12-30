Политика

Газета.RuГазета.RuПНС Ливии объявило о прекращении огня

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о готовности прекратить огонь на западе страны. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии с полуночи 12 января 2020 года.
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Стороны конфликта в Ливии с разницей в несколько часов объявили о прекращении огня на западе страны

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