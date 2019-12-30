Политика
Газета.RuПНС Ливии объявило о прекращении огня
Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о готовности прекратить огонь на западе страны. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии с полуночи 12 января 2020 года.
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Экономика
«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Армия и оружие
Госдеп раскрыл дальнейшую стратегию США против Ирана
Ортагус заявила, что после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке США намерены «дипломатически и экономически изолировать Иран».
Политика
СМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России нашла поразительно добрые слова для российского президента, сообщает газета Bild am Sonntag.
Общество
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
Политика
На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами
Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
Общество
Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
Хоккей
Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
Шоу-бизнес
Михалкова после переезда в Москву кардинально сменила имидж
Новый имидж звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой не понравился её поклонникам.
Общество
Год свинины: глобальная эпидемия оставит мир без мяса
Крупнейшая в истории эпидемия африканской чумы уничтожила четверть свиного поголовья в мире, а некоторые страны за год потеряли больше половины животных и уже столкнулись с острым дефицитом мяса.
Политика
Политологи: Лукашенко нужно быть осторожнее с выпадами в сторону России. До добра это не доведет
В последнее время президент Белоруссии Александр Лукашенко разошелся на резкие заявления в адрес России.
Экономика
В ЦБ сообщили о новых вариантах пенсионных выплат
Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор - получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева сделала «уколы красоты»
Татьяна Васильева рассказала, что приняла решение снова сделать специальные инъекции, служащие для обновления овала лица, а также разглаживания мелких морщин.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Правительственная делегация Сирии проведет переговоры в Тегеране
Высокопоставленная правительственная делегация Сирии в воскресенье начинает визит в Тегеран, где обсудит двусторонние отношения и события в регионе, в том числе убийство иранского генерала Касема Сулеймани, сообщила проправительственная газета al-Watan со ссылкой на дипломатические источники.
Политика
Иранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing
Происшествия
В ангаре с металлом в Подмосковье произошёл пожар
Происшествия
В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу
В какой-то момент упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу.
Общество
Правительство изменило правила ухода в отпуск
Правительство решило изменить правила выплаты отпускных, уточнив, что они должны быть выплачены за три полных рабочих дня до начала отдыха.
Футбол
Ван де Бек: точно останусь в «Аяксе» до конца сезона
В нынешнем сезоне ван де Бек принял участие в 16 матчах чемпионата Нидерландов, записал на свой счёт 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
Происшествия
В Подмосковье двое детей провалились под лед и утонули
Армия и оружие
Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»
Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
Политика
Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси
В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
Общество
Вильфанд назвал глобальное потепление причиной теплой зимы в России
Глобальное потепление является причиной теплой зимы в России, климатологи уже обсуждают тенденцию превращения "русских зим" в "европейские".
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.