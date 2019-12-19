Армия и оружие
РИА НовостиПНС Ливии одобрило активизацию соглашения о сотрудничестве с Турцией
Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи правительство национального согласия Ливии одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, говорится в его заявлении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 18:41, Ашберн
Политика
Трамп назвал импичмент «политическим самоубийством» демократов
Президент США Дональд Трамп считает, что импичмент, объявленный ему демократами Палаты представителей, ведет к «политическому самоубийству» Демократической партии.
Политика
«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газу в пятницу в Минске
«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газовым вопросам в пятницу в Минске после консультаций в Берлине.
Армия и оружие
Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов
В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
Политика
Путин пообещал продолжение индексации пенсий
Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
Политика
Путин допустил ограничение президентства двумя сроками
Чем займется Путин после окончания нынешнего срока Высказывание президента о возможности изменения Конституции свидетельствует о том, что сценарий нового президентского срока он не рассматривает, полагает политолог Евгений Минченко.
Наука
Эра роботов: как технологии замещают человека
Полноценные роботы, полностью или частично имитирующие человека, начали появляться в век электроники.
Футбол
Самедов – о работе агентом: Занимаемся без шума, пыли и грязи
Занимаемся всем без шума, пыли и грязи.
Шоу-бизнес
Пригожин сравнил запевшую сестру Жанны Фриске с жуликами из 90-х
Российский продюсер Иосиф Пригожин с осуждением высказался о запевшей сестре Жанны Фриске Наталье.
Общество
Правила выхода на пенсию изменятся в России
В 2021 году в России изменится возраст выхода на пенсию.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Политика
Началась итоговая пресс-конференция Владимира Путина
В Центре международной торговли началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.
Авто
Озвучены цены и комплектации нового Renault Captur в Великобритании
Renault представил информацию о ценах и спецификациях кроссовера Captur второго поколения в Великобритании в преддверии заказов, которые начнутся в конце этого месяца.
Происшествия
В США при стрельбе в доме престарелых погиб один человек
В результате стрельбы в доме престарелых в американском городе Уэстерли погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает New York Times со ссылкой на местные власти.
Общество
Путин: никто не отменит плоские тарифы на авиабилеты на Дальний восток
Отменять плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не планируется, у "Аэрофлота" есть резервы на эту программу, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
Общество
Нетаньяху обещает добиваться возвращения Наамы Иссахар в Израиль
Обещание сделать всё, чтобы Наама Иссахар, осуждённая в РФ за наркотики, вернулась в Израиль, дал её матери Яффе Иссахар 19 декабря израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщили в его пресс-службе.
Армия и оружие
Польша решила отказаться от F-35 в пользу МиГ-29
В Польше решили остаться с МиГ-29 вместо F-35.
Общество
В Steam началась зимняя распродажа
Онлайн-площадка Steam объявила о старте зимней распродажи 2019.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Армия и оружие
Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа
Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.
Шоу-бизнес
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарства выдадут бесплатно
По словам Вероники Скворцовой, с 2020 года бесплатно лекарственными препаратами обеспечат людей, которые перенесли острые сосудистые нарушения (острый инфаркт миокарда и острый коронарный синдром), а также операции на сосудах и сердце.
Политика
Берлин не решится на контрмеры в ответ на санкции США, считает Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что единственный возможный ответ новым санкциям США из-за газопровода "Северный поток-2" - это угроза контрмер, на которую Берлин не решится.
Общество
На Чукотке заработала первая в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
В городе Певеке на Чукотке начала работу первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС), сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Футбол
Сегодня Минамино пройдет медосмотр для «Ливерпуля»
18 декабря нападающий австрийского Ред Булл Зальцбург Такуми Минамино пройдет медосмотр перед своим переходом в Ливерпуль.
Кино
Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»
Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках
Елена Чупракова, концертный директор народной артистки СССР Аллы Пугачевой сообщила Лента.ру со ссылкой на «КП», что певица отказалась выступать в новогодних огоньках на российском ТВ.