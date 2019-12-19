Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПНС Ливии одобрило активизацию соглашения о сотрудничестве с Турцией

Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи правительство национального согласия Ливии одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, говорится в его заявлении.
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