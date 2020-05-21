Армия и оружие
РИА НовостиПНС Ливии отказалось от перемирия
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отказалось ранее от прекращения огня в стране, поскольку считает, что это является попыткой спасти командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара от постоянных поражений, заявил РИА Новости представитель МИД ПНС Мухаммед аль-Каблауи.
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Мисмари: поддерживаемые Турцией боевики ПНС Ливии не соблюдают перемирие в Рамадан
Народные новости13:34
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