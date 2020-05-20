Армия и оружие
РИА НовостиПНС Ливии отказалось от перемирия
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отказалось ранее от прекращения огня в стране, поскольку считает, что это является попыткой спасти командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара от постоянных поражений, заявил РИА Новости представитель МИД ПНС Мухаммед аль-Каблауи.
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Мисмари: поддерживаемые Турцией боевики ПНС Ливии не соблюдают перемирие в Рамадан
Народные новости13:34
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Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
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Рудковская назвала Тутберидзе современной Тарасовой
Продюсер и блогер Яна Рудковская сравнила наставницу фигуристов Этери Тутберидзе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.
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Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
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«Грейхаунд» с Томом Хэнксом выйдет на Apple TV
Мировая премьера ленты должна была состояться 12 июня, но из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса релиз перенесен на стриминговый сервис.InterMedia напоминает: лента рассказывает о морском офицере в исполнении Тома Хэнкса, который ни разу не участвовал в военных действиях и становится капитаном эсминца ВМС США.
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Клопп сравнил возобновление тренировок с первым днем в школе
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил возобновление тренировочных занятий с первым днем в школе.
Газета.Ru 19:39
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Женщина погибла в результате ДТП в Смирныховском районе
Участники ДТП, в нарушение ПДД, не были пристегнуты ремнями безопасности В результате водитель автомобиля получил телесные повреждения, 43-летняя женщина-пассажир скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
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Политика
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ЛНР и ДНР привели войска в полную боеготовность
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
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В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
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