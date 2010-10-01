Политика

Политика СегодняПолитика СегодняПНС Ливии «записало» российского военкора Блохина в ЧВК «Вагнера»

Ряд пользователей распространили в социальных сетях фотографию военного корреспондента Олега Блохина на фоне вооруженного пикапа, заявив, что он якобы является бойцом ЧВК "Вагнера" в Ливии, передает ФАН сообщение авторов Telegram-канала Astra Militarum.
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с чего всё началось

Таинственные МиГ-29 вступили в прямое столкновение с Турцией

Из Ливии приходят давно не виданные сообщения о боевых действиях в море, причем с применением авиации. Неизвестные самолеты (предположительно, МиГ-29) атаковали в порту Триполи турецкое торговое судно, а в ливийских водах атаке подвергся военный фрегат турецких ВМС.
Взгляд.рувчера в 12:30

Подробнее о событии

Лояльные к боевикам ПНС медиа «записали» журналиста Блохина в ЧВК «Вагнера»

iReactor11:41

Доказательством обнаружения ЧВК «Вагнера» в Ливии стали нарисованные буквы

ФАНвчера в 12:11

Основанием для нового фейка о ЧВК «Вагнера» в Ливии стало фото военкора Блохина в Сирии

Слово и Дело11:34

Фото Блохина в Сирии стало поводом для создания вброса о ЧВК «Вагнера» в Ливии

Народные новости11:30

Для создания вброса о ЧВК «Вагнера» в Ливии использовали сирийское фото репортера из РФ

Экономика сегодня10:57

Военкора Олега Блохина снова назвали бойцом ЧВК «Вагнера»

Политическая Экспертиза10:38

Фото военкора РФ в Ливии стало поводом для создания очередного фейка о ЧВК «Вагнера»

NewInform11:39
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Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 05:33
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Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

РИА Новости 12:01
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Экономика

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
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Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
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Политика

Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России.
Ведомости 16:18
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Здоровье

Врачи попросили у Путина ввести мораторий на уголовные дела против них

Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия подпадают под несколько статей Уголовного кодекса и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса.
РБК 13:50
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:24
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Здоровье

ВОЗ приостановила испытания двух препаратов от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарств от коронавируса.
Компания 04:47
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Киберспорт

В Dota 2 появились арканы для Wraith King, Queen of Pain и Windranger

За 375-й уровень Battle Pass пользователи получат аркану на Wraith King, за 445-й – на Queen of Pain, а за – 575-й на Windranger.
Cyber.sports.ru вчера в 15:26
Футбол

Джек Уилшер: «„Арсенал“ выиграл бы АПЛ, если бы удалось сохранить ван Перси, Фабрегаса и Насри»

Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшер поделился воспоминаниями об игре в «Арсенале».
Sports.ru 15:19
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной прокомментировал развод

Напомним, что несколько дней назад в сети появились данные о разводе Гагариной и Исхакова.
RuNews24.ru 00:41
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Общество

В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом

В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента.
Российская газета 15:09
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Футбол

В ФК «Уфа» могут вложить деньги арабские шейхи

В футбольный клуб «Уфа» могут вложить деньги арабские шейхи или австрийский миллиардер.
Bash.News 14:37
Общество

Аналитик Овчинников на основании подсчетов заявил, что официальная статистика по коронавирусу в РФ может быть искажена

Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся коронавирусной инфекцией в России за 25 дней четыре раза оканчивалась на 99 .
Znak.com вчера в 23:47
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Авто

Hyundai официально показал обновленный Santa Fe

Компания Hyundai опубликовала первое тизерное изображение обновленного Hyundai Santa Fe 2021 модельного года.
Автоновости дня 01:40
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Политика

Власти США намерены провести саммит G7 в очном формате в конце июня

Президент США Дональд Трамп намерен провести саммит «большой семерки» (G7) в очном формате в конце июня, заявила во вторник, 26 мая, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
Известия 15:47
Наука

Найден новый способ передачи коронавируса

Ученые из Китая смогли выделить живой SARS-CoV-2 из фекалий человека, который был заражен коронавирусом, подтвердив тем самым вероятность фекально-дыхательного или фекально-орального способа передачи инфекции, сообщается в научном журнале Emerging Infectious Diseases.
Live24 07:21
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Политика

Путин объявил дату проведения парада Победы в Москве

Президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы в Москве пройдёт 24 июня.
RT на русском 08:05
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Общество

Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
Lenta.ru 14:35
120
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
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Политика

В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»

Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском 13:08
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Общество

Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
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Фигурное катание

Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров

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Происшествия

СК сообщил об отказе от госпитализации умершей в Петербурге девушки

Из изъятой аудиозаписи разговора с диспетчером скорой помощи следует, что фельдшер сообщила женщине о необходимости госпитализации.
РБК 14:42
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Общество

Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен

Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
Daily 08:10
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Происшествия

Полиция нашла двух девушек, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте

В полицию доставили двух девушек из компании, пытавшейся пожарить шашлыки на пламени Вечного огня в Кронштадте, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 11:51
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Шоу-бизнес

Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой

Родственники умершей певицы Юлии Началовой установили на ее могиле памятник из черного гранита.
Вечерняя Москва вчера в 04:40
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Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
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Происшествия

В Пензе мужчина признался в убийстве девочки-подростка

В Пензе мужчина, обвиняемый в убийстве 14-летней девочки, дал признательные показания, пишет ТАСС.
Газета.Ru 12:47
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Общество

Особое мнение: Юрий Сапрыкин

Журналист Юрий Сапрыкин был сегодня в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 14:01
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